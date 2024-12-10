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Genel Sekreter Baraçlı, Kartepe’de vatandaşlarla buluştu

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi

Genel Sekreter Baraçlı, Kartepe'de vatandaşlarla buluştu

10 Aralık 2024 Salı 11:12

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, fırsat buldukça mahalle ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi’ni ziyaret eden Baraçlı, vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Genel Sekreter Baraçlı’ya ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin eşlik etti.

 

BARAÇLI, TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ

Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çepni Mahalle Muhtarı Hüseyin Türker, Suadiye Mahalle Muhtarı Vehbi Gündüz, cami dernek başkanı Fatih Ubuz’un da hazır bulunduğu ziyarette Baraçlı, vatandaşlarla çay içti, sohbet etti. Kendisine iletilen talep ve önerilerle yakından ilgilenen Genel Sekreter Baraçlı, Kartepe ilçesinde ve Suadiye Mahallesi’nde hayata geçirilen çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi aktardı.

 

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Mahalle muhtarları, cami dernek başkanı ve vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve ziyaretinden dolayı Genel Sekreter Hayri Baraçlı’ya teşekkür etti.
(Ömer İLGEÇ)

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