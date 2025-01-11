“Gez-Gör” ile 23 bin kişi Kocaeli’ni keşfetti

Gez-Gör Kocaeli Projesi, 2024 yılında 23 bin 631 vatandaşı Kocaeli’nin tarihi ve kültürel mirasıyla tanıştırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tanıtımı için hizmete sunduğu Gez-Gör Kocaeli Projesi 2024’te de büyük ilgi gördü. 5 farklı tur programı sunan organizasyon, 2024 yılında 23 bin 631 vatandaşı Kocaeli’nin tarihi, turistik ve doğal mekânlarıyla tanıştırdı.

5 FARKLI TUR PROGRAMI

Gez-Gör Kocaeli Projesi; “İzmit Tarih Turu”, “Hereke-Gebze Tarih Turu”, “Gölcük Karamürsel Tarih Turu”, “Suyun Yolculuğu Turu” ve “Doğa Kocaeli Turu” olmak üzere 5 ayrı güzergâh olarak tercih edilebiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri ve projelerinin tanıtıldığı turlar haftanın 7 günü hizmet veriyor. Alanında uzman 4 rehberin eşlik ettiği turlarda kumanya ikramı da yapılıyor. Turlara yurt dışından gelen konuklar da katılarak, Kocaeli’nin tarihi, turistik ve doğal mekânlarını tanıma fırsatı buluyor. Proje kapsamında 2024 yılında 23 bin 631 kişi Kocaeli’nin güzelliklerini keşfetti.

KOCAELİ’Nİ SİZ DE KEŞFEDİN

Kocaeli’nin tarihi, turistik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar, www.gezgorkocaeli.com internet adresini ziyaret ederek, katılmak istedikleri kültür turunu seçebiliyor. 18 yaş ve üzeri en az 20 kişi olmak kaydıyla oluşan gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyor. Başvurular, www.gezgorkocaeli.com internet sitesi ve 0530 545 57 05 numaralı telefon üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

(Ömer İLGEÇ)