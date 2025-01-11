banner1113
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Gez-Gör” ile 23 bin kişi Kocaeli’ni keşfetti

Gez-Gör Kocaeli Projesi, 2024 yılında 23 bin 631 vatandaşı Kocaeli’nin tarihi ve kültürel mirasıyla tanıştırdı

'Gez-Gör” ile 23 bin kişi Kocaeli'ni keşfetti

11 Ocak 2025 Cumartesi 10:41

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tanıtımı için hizmete sunduğu Gez-Gör Kocaeli Projesi 2024’te de büyük ilgi gördü. 5 farklı tur programı sunan organizasyon, 2024 yılında 23 bin 631 vatandaşı Kocaeli’nin tarihi, turistik ve doğal mekânlarıyla tanıştırdı.

 

5 FARKLI TUR PROGRAMI

Gez-Gör Kocaeli Projesi; “İzmit Tarih Turu”, “Hereke-Gebze Tarih Turu”, “Gölcük Karamürsel Tarih Turu”, “Suyun Yolculuğu Turu” ve “Doğa Kocaeli Turu” olmak üzere 5 ayrı güzergâh olarak tercih edilebiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri ve projelerinin tanıtıldığı turlar haftanın 7 günü hizmet veriyor. Alanında uzman 4 rehberin eşlik ettiği turlarda kumanya ikramı da yapılıyor. Turlara yurt dışından gelen konuklar da katılarak, Kocaeli’nin tarihi, turistik ve doğal mekânlarını tanıma fırsatı buluyor. Proje kapsamında 2024 yılında 23 bin 631 kişi Kocaeli’nin güzelliklerini keşfetti.

 

KOCAELİ’Nİ SİZ DE KEŞFEDİN

Kocaeli’nin tarihi, turistik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar, www.gezgorkocaeli.com internet adresini ziyaret ederek, katılmak istedikleri kültür turunu seçebiliyor. 18 yaş ve üzeri en az 20 kişi olmak kaydıyla oluşan gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyor. Başvurular, www.gezgorkocaeli.com internet sitesi ve 0530 545 57 05 numaralı telefon üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’nin termali yakında vitrine çıkıyor Kocaeli’nin termali yakında vitrine çıkıyor
Büyükşehir’den yalnızlığı unutturan hizmetler Büyükşehir’den yalnızlığı unutturan hizmetler
A Takımı, yıl boyunca “Hızır” gibi yetişti A Takımı, yıl boyunca “Hızır” gibi yetişti
Büyükşehir yaptı: Gebze Hali, çok güzel oldu Büyükşehir yaptı: Gebze Hali, çok güzel oldu
Gebze’de moloz atıkları adreslerden alınıyor Gebze’de moloz atıkları adreslerden alınıyor
Vatandaşın düşürdüğü parayı zabıta buldu Vatandaşın düşürdüğü parayı zabıta buldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli’nin termali yakında vitrine çıkıyor
Kocaeli’nin sağlık turizmine büyük katkı sunması beklenen Başiskele Yeniköy Termal Tesisleri’nde fiziki...

Haberi Oku