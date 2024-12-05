GİRİB HEYETİ İLE KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET EDİP KURUCUSU TALİP EMİROĞLUNDAN BİLGİ ALDIK





GEBZE'YE SAĞLIK VE TEKNOLOJİ MESLEK YÜKSEK OKUKU KURULACAK GEBZE'YE SAĞLIK VE TEKNOLOJİ MESLEK YÜKSEK OKUKU KURULACAK

GİRİB) Giresun İş İnsanı ve Bürokratları Derneği bugünkü programını bürokrat, eğitimci, öğretim görevlisi hemşerilerine yönelik ziyaretlerİi ne davam ediyor. Katıldığımız ziyaret de Kocaeli ve Gebze ile ilgili kitap hediye ettik Gebze hakkında bilgi verdik

KOCAELİ BİLİM TEKNOLOJİ TARİHİ BELGESELİ

Kocaeli Büyükşehir belediyesi ile yaptığımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında çektiğimiz ve KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNÜVERSİTESİNE de özel bir yer verdiğimiz belgesel tadında ziyareti düzenleyen Kemal Tokmak beyin şahsında GİRİB camiasına ve ünüversite kurucusu Sn Talip Emiroğluna konuk severliği ve Gebze’ye meslek yüksek okulu kuracağı için teşekkür eder başarılar dileriz

ZİYARETE KİMLER KATILDIN

GİRİB Genel Başkanı Kemal Tokmak ve beraberinde genel başkan yardımcıları ile yüksek istişare kurulu üyeleri Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu 'nu, Rektör Muzaffer Elmas'ı, Kocaeli Başiskele Yerleşkesinde ki rektörlük binasında ziyaret ettiler.

Ziyarette genel başkan yardımcılar Çetin Hartamaci , İbrahim Haliloğlu , Ilhan Avutman , Nazif Turan , Musa Çınar GİRİP Genel Başkanı Kemal Tokmak'a eşlik ederken Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Halis Aygün , Yaşar Çakmak , Aydın Ceylan , Metin Gökçe , Kaya Bıyıkcı , İsmail Kahraman , İsmail Kara 'da programda hazır bulundu. GİRİB, Giresun ve üniversite konuları başta olmak üzere birçok konuda verimli ve bir o kadar da keyifli görüşme gerçekleştirdiler. GİRİB Başkanı Tokmak ve beraberinde ki heyet, ev sahipliği için Talip Emiroğlu ve Muzaffer Elmas'a teşekkür etti.

KOSTÜ MİSYON VE VİZYON





21. yüzyıl eğitim anlayışında bilgi edinme yerini yetenek geliştirmeye bırakacaktır. Bir başka deyişle, kişinin ürünsel donanımı değil yeterlilikler repertuvarı önemli hale gelecektir. Yetenek geliştirme, eğitimin ana hedefi haline gelecektir. Bu yeteneklerin en önemlileri iletişim ve iş birliği yeterliliği, araştırma ve yaratıcılık yeterliliği, sağlıklı yaşama yeterliliği, üretim ve bilinçli tüketim yeterliliği başlıkları altında toplanabilir. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, öğrencilerini alanı, eğitim seviyesi ne olursa olsun bu temel yeterlik ve becerilerle donatarak mezun olmaktadır. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi mezunları daha önce kabul görmüş düşünceleri izlemekle yetinmeyen, ihtiyaç ve kuralları kendine özgü koşulları içinde yeniden yaratan bir güce ve öngörüye sahip olarak iş hayatına atılmak üzere eğitim almaktadır. Türkiye toplumu genç ve dinamik yapısıyla insanlarının uluslararası iş gücü piyasasında dolaşıma sokulabileceği nitelikli bir eğitime ihtiyaç duymaktadır. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi mezunlarının bir yandan ülkemizdeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya katkı sağlaması amaçlanırken, bir yandan da uluslararası iş gücü piyasasının etkili, verimli ve aranan elemanları olmaları hedeflenmektedir. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi vizyonunun temelinde; araştırma motivasyonu ve becerisi, bilimsel özgürlük, fırsat eşitliği, toplumsal ve ahlaki duyarlılık, başarı odaklılık, sağlıklı yaşama , “biz” bireyler olabilme, doğaya ve insana saygı ilkeleri, kendi kültüründen kopmadan uluslararası bireyler olma değerleri yatmaktadır.

Misyonumuz

Teori ve pratiğin teknoloji ile sentezlendiği eğitim öğretim iklimi oluşturup, öğrencilerinin mesleki ve akademik gelişimlerini çağın hedeflediği seviyeye çıkarmayı sağlayarak onların sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal gelişimlerine de destek olmaktır.

Vizyonumuz

Kendi değerlerini ve kültürünü çağdaş, laik, demokratik perspektifte özümseyen, dünya kültürleriyle bütünleşerek, yaratıcı uygulamalar yapabilen, alanında temel kuramsal referansları niteliksel açıdan algılamış, mesleki gelişimini yaşam boyu eğitim yaklaşımıyla kurgulayabilen meslek elemanları yetiştirmektir. Ülkemizin ve dünyanın mesleki eğitim deneyimleri ışığında çağın birikimlerini ve güçlü paydaşların beklenti ve deneyimlerini de kullanarak ülkemizin seçkin eğitim kurumlarından biri olmaktır.

Kalite Politikamız









KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZ ÇAMURLARINI TEMİZLİYOR KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZ ÇAMURLARINI TEMİZLİYOR

GİRİB HEYETİNE DENİZ TEMİZLİĞİ BİLGİSİ

Kemal Tokmak başkanlığında GİRİB Heyeti Kocaeli Büyükşehir belediyesi İSU Teftiş kurulu başkanı Yaşar Çakak ın organizasyonu İLE Deniz TEMİZLİĞİ ile ilgili bilgi verildi

İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği ile ilgili

An itibari ile canlı yayında

Marmara’yı dışarıdan koruma aşamasından dipten temizleme aşamasına geçtik. Marmara Yeniden adını verdiğimiz proje kapsamında 656 futbol sahası büyüklüğündeki alanda 8.500.000 ton dip çamuru denizden çıkarılarak bertaraf edilecek. 1. etap çalışmaları kapsamında İzmit Körfezi’ndeki 92 hektarlık alandan toplamda 1 milyon metreküp çamur çıkarılmıştır.

İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği

Çalışmalarına başlanan 2. etap kapsamında ise 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi hedefleniyor. 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan 2. etap temizlik çalışmalarının ardından 3. etap çalışmaları başlayacak.

TRT DE YAYINLANAN DENİZ TEMİZLİĞİ HABERİ

BASIN AÇIKLAMASI

DENİZ TEMİZLİĞİ BM GÜNDEMİNDE

Kurumumuz, mesleki eğitim öğretimin tüm süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendiren; dün, bugün ve gelecek kurgusunu bilimsel bir zeminde öğrencilerine sunan; kalitenin kesintisiz bir süreç olduğu bilinciyle bugünün gerçekleri ile geleceğin beklentilerini karşılayabilecek meslek elemanları yetiştirme hedefindedir. İletişim zenginliği ile güçlü kılınmış bir iklimde, mesleki duyarlılıkları oluşmuş, çözüm odaklı yaklaşımı benimsemiş, mesleki ahlak kaygısı edinmiş bireyler yetiştirme diğer hedefimizdir. Kurumumuzun bu hedeflerine ulaşması, kuruluş misyonumuz ve vizyonumuz ile öğrencilerimizin beklentilerini örtüştüren, öğrencilerimizin bilimsel, mesleki ve sosyal gelişimlerinde gerçek birer paydaş olan idari ve akademik kadro oluşturmak ve bu sürecin devamlılığını sağlayacak tüm unsurları hayata geçirmek diğer hedefimizdir. Kalite süreçleri içinde yer alan tasarım, uygulama, takip, denetim, analiz ve devamlılık kurumumuzda belli bir disiplinle ve yeni bir yaklaşımla uygulanmaya 2017-2018 eğitim öğretim dönemi itibariyle geçmiştir. Bu süreçte hem tüm yönleriyle alt yapı oluşturma çalışmalarımız sürmekte hem de Kalite Kurulu tarafından belirlenen standartlara ulaşmak temel alınmak üzere kalite yaklaşımımız hayata geçmiştir. (Kaynak: https://kocaelisaglik.edu.tr/misyon-vizyon/)