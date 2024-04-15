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GTO hasret giderdi

Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde Gebze Ticaret Odası tarafından Gebze’nin geleneksel lezzetlerinden olan ve sadece bayramlarda yapılıp sofralarda yerini bulan bayram çöreği dağıtıldı.

GTO hasret giderdi

15 Nisan 2024 Pazartesi 10:59

   Gebze Ticaret Odası tarafından ramazan bayramı nedeniyle   bayram çöreği dağıtıldı. Gebze’nin  geleneksel lezzetlerinden birisi olan bayram çöreği  Darıca, Çayırova ve Gebze ilçelerinin kent meydanlarında ikramda bulunuldu.  Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş “ Her arefe günü ilçelerimizin kent meydanlarında halkımıza  tanıtarak ve de dağıtarak ücretsiz bedelini ticaret Odamız ödemek kaydıyla dağıtarak bilinirliğini arttırmak istiyoruz. Bunun için  de en doğru yöntemin bu olduğunu düşünüyoruz.  Zaten bayram çöreğinin özelliği her arefe günü  halkımıza sunulması” diye konuştu.

 

Bölgemizin etkili sivil toplum kuruluşlarından olan Gebze Ticaret Odası günümüzde unutulmaya yüz tutmuş olan bayram çöreğinin Gebzelilerle buluşması için kent meydanında dağıtım yaptı.

 

GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş önderliğinde Gebze Ticaret Odası Gebze  Darıca ve Çayırova ilçelerinde    geleneksel  lezzetlerinden olan ve sadece bayramlarda yapılıp sofralarda yerini bulan bayram çöreği dağıtıldı.

ASLANTAŞ: "HER BAYRAM ÖNCESİ DAĞITILIYOR"

   Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş “ Her arefe günü ilçelerimizin kent meydanlarında halkımıza  tanıtarak ve de dağıtarak ücretsiz bedelini ticaret Odamız ödemek kaydıyla dağıtarak bilinirliğini arttırmak istiyoruz. Bunun için  de en doğru yöntemin bu olduğunu düşünüyoruz.  Zaten bayram çöreğinin özelliği her arefe günü  halkımıza sunulması” diye konuştu.

GEBZE'NİN SİMGESİ...

Gebze’nin geleneksel lezzetlerinden birisi olan bayram çöreği son yıllarda ilçenin sanayileşmesiyle birlikte nüfusunun artmasından dolayı unutulur hale gelmişti.  Geleneksel lezzeti bilen Gebzelilerin nüfusunun azalması yeni nüfusun artmasıyla birlikte unutulan lezzetlerden birisi olmuştu. Bunun önüne geçmek isteyen  Gebze Ticaret Odası ilçenin tarihi simgelerinden birisi olan bayram çöreğinin yaşatılması adına  fırıncıları harekete geçirdi. Az sayıda fırın tarafından üretilen bayram çörekleri yine bu lezzeti bilen Gebzelilerle buluşuyor. Sadece bayram arefelerinde üretilen bu lezzet için geçtiğimiz yıllarda coğrafi işaret alındı. Şimdi lezzetin  yeniden yayılması için Gebze Ticaret Odası  Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde ücretsiz dağıtarak bu kültürün unutulmaması için çaba sarf ediyor.

ASLANTAŞ: "GEBZE'YE AİT DEĞERLER TANITILIYOR"

 Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş “Gebze’nin bu bölgenin unutulmaya yüz tutmuş değerlerinden ürünlerinden  Gebze çöreğinini dağıtımı için tarihi çoban Mustafapaşa külliyesinin olduğu  meydandayız. Tabi Gebze çok hızlı göç aldığı için  Gebzeye ait bazı ürünlerin bazı kıymetlerin kaybolduğu endişesiyle karşı karşıya kaldık. Biz de bunlar unutulmaması adına ve de markalaşmanın ön  basamağı olan coğrafi işaretini alarak bu ürünün kaybolmasını engellemek adına bizler ticaret odası olarak coğrafi işaretini aldık.  Ve her arefe günü bu bayram çöreğinin özelliğidir bu. her arefe günü dört ilçemizde dağıtarak ürünün daha çok tanınması bilinmesi ve kaybolmasını engellemek. Ürün sadece bu bölgeye has bir ürün.” Diye konuştu.

ATAMAN: "COĞRAFİ İŞARET ALINDI"

Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi Cenk Ataman ise “Gebze’nin bu bölgenin unutulmaya yüz tutmuş değerlerinden ürünlerinden  Gebze çöreğinin dağıtımı için tarihi çoban Mustafapaşa külliyesinin olduğu  meydandayız. Tabi Gebze çok hızlı göç aldığı için  Gebzeye ait bazı ürünlerin bazı kıymetlerin kaybolduğu endişesiyle karşı karşıya kaldık. Biz de bunlar unutulmaması adına ve de markalaşmanın ön  basamağı olan coğrafi işaretini alarak bu ürünün kaybolmasını engellemek adına bizler ticaret odası olarak coğrafi işaretini aldık.  Ve her arefe günü bu bayram çöreğinin özelliğidir bu. her arefe günü dört ilçemizde dağıtarak ürünün daha çok tanınması bilinmesi ve kaybolmasını engellemek. Ürün sadece bu bölgeye has bir ürün.” diye konuştu.

FIRINCI ERDEM: "MEŞAKKATLİ İŞ"

Bayram çöreğini Gebzelilerle buluşturan fırıncı Yavuz Erdem ise ürünün çok meşakkatli olduğuna dikkat çekerken son yıllarda alınan coğrafi işaret ve vatandaşların bilincinin artması nedeniyle ilçede yeniden değer kazandığına dikkat çekti: “Bu ürünün içinde değerli olmasının sebebi içinde bulunan baharatlardan kaynaklanıyor.  Bu bahartlar başlıcaları tarçın karanfil anason damla sakızı gibi ürünler. Bu ürünü biz sadece bayram arefelerinde çıkartmaktayız.  Gebze Ticaret Odası ile birlikte 4 ilçede  darıca Çayırova ve dilovasında dağıtmaktayız. Bu ürün sadece  bayram arefelerinde çıkar” (Ümit Ülker)

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