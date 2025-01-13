Güçlü filo, karla mücadeleye hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa kesintisiz ve en iyi hizmet için araç filosunu güçlendiriyor. Bu kapsamda A Takımı ve Yol Bakım Timi, bünyelerine dahil edilen yeni araçlarla kar yağışında yolların sürekli açık tutulması adına etkin bir mücadele yürütecek.

DAHA ETKİN MÜCADELE İÇİN

Kocaeli’ni geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz hizmet için araç filosunu da genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir, kırsal bölgeler başta olmak üzere mahallelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla araç filosunu yeni araç ve iş makineleriyle güçlendirdi. 440 personel ve 235 araç-iş makinesi ile hem rutin hizmetlerini sürdüren hem de kışın karla mücadele ederek yolların açık tutulması için mesai harcayan A Takımı ve Yol Bakım Timi, yeni araç ve iş makineleri ile daha etkin bir mücadele yürütecek.

HİZMET AĞI GENİŞLEYECEK

Hizmetlerini aynı anda daha çok bölgede sürdürebilmek amacıyla araç parkını genişletmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timi’nden oluşan Karla Mücadele Ekipleri, önümüzdeki günlerde Kocaeli’de etkisini göstermesi beklenen kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamladı. Karla Mücadele Ekipleri, tüm ilçelerde ve özellikle kar yağışının etkili olması beklenen bölgelerde olumsuzlukların yaşanmaması için 24 saat görev yapacak.

EKİPLER HAZIR KITA

Karla Mücadele Ekipleri, 440 personel ve tam donanımlı 235 araç ve iş makinesi ile gece ve gündüz olmak üzere iki vardiyalı olarak görev yapacak. Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez İlimtepe ve İzmit Umuttepe gibi yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerde konuşlandırılan ekipler; greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbet tutuyor.

32 BİN TON TUZ REZERV EDİLDİ

Büyükşehir, buzlanmayı önlemek için 32 bin ton tuz alımı yaparak, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladı. Yaklaşık 13 bin ton tuz, il genelinde buzlanmanın etkili olduğu bölgelere gönderildi. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçiliyor.

(Ömer İLGEÇ)