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Güzide Kafe GTÜ’de Açıldı

En ‘Güzide’ lezzetler artık Gebze Teknik Üniversitesi’nde. Öğrencilerden gelen talebi değerlendiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda; modern ve şık konseptte hazırlanan Güzide Kampüs Kafe hizmete açıldı.

Güzide Kafe GTÜ'de Açıldı

30 Kasım 2024 Cumartesi 10:49

 GTÜ’ye Güzide geldi! En ‘Güzide’ lezzetler artık Gebze Teknik Üniversitesi’nde.  Gebze Belediyesi iştiraki Güzide Kafe-Restoranların bir şubesi de GTÜ kampüsünde hizmete girdi. Üniversitede öğretim gören öğrencilerden gelen talebi değerlendiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda; modern ve şık konseptte hazırlanan Güzide Kampüs Kafe hizmete açıldı. 
ÜNİVERSİTELİLER ÇOK BEĞENDİ 
GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, idareciler, öğretim görevlileriyle birlikte yeni açılan Güzide Kampüs Kafe’de incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kafeden hizmet alan öğrencilerle de bir süre sohbet etti. Modern ve şık dizaynının yanı sıra kaliteli hizmetiyle üniversite öğrencilerinden tam not alan Güzide Kampüs Kafe daha ilk günden gençlerin ilgi odağı oldu. Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri artık, Türk mutfağının eşsiz tatlarını tiziz, temiz ve kaliteli hizmetiyle anlayışıyla Güzide Kampüs Kafe’de deneyimleyebilecek.  
(Ömer İLGEÇ)
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