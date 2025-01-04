“Güzide”nin başarılı gençlerini Büyükgöz ödüllendirdi Güzide Gençlik Merkezinin başarılı gençlerini Başkan Büyükgöz ödüllendirdi. Merkezde düzenlenen kültür ve bilgi yarışmalarında dereceye giren öğrencileri kutlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlere ödüllerini takdim etti.

04 Ocak 2025 Cumartesi 11:34