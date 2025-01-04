“Güzide”nin başarılı gençlerini Büyükgöz ödüllendirdi

04 Ocak 2025 Cumartesi 11:34
“Güzide”nin başarılı gençlerini Başkan Büyükgöz ödüllendirdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençlere armağanı Güzide Gençlik Merkezi’nde eğitimler, kültürel ve sosyal aktiviteler hız kesmeden devam ediyor. Kocaeli’nin ilk ve tek genişletilmiş gerçeklik (XR) laboratuvarının yer aldığı Güzide Gençlik Merkezi’ndeki eğitimlere katılan Gebzeli gençler, son teknoloji deneyimiyle tanışıyor. Başkan Büyükgöz sık sık ziyaret ettiği Güzide Gençlik Merkezi’nde gençlerle hasbihal ediyor. Güzide Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kültür ve bilgi yarışmalarında dereceye giren öğrencileri kutlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlere ödüllerini takdim etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesaplarında açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Güzide Gençlik Merkezimizin düzenlediği etkinliklerde dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, kazandıkları ödülleri iyi günlerde kullanmalarını diliyorum. Gençlerimizin her zaman yanındayız en büyük destekçileriyiz” ifadelerini kullandı. Güzide Gençlik Merkezi öğrencileri de Başkan Büyükgöz’e desteklerinden, ilgisinden ötürü teşekkür etti.
(Ömer İLGEÇ)
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