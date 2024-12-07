Haşereyle mücadeleye kışın da devam

12 AY BOYUNCA KESİNTİSİZ ÇALIŞMA
Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü vektörle mücadele birimi, uzmanların uyarılarını dikkate alarak, yer altı sistemlerinden fosseptik çukurlarına kadar tüm sivrisinek üreme kaynaklarında ilaçlama işlemi gerçekleştiriyor. Uzmanlar, vatandaşların rahat bir yıl geçirmesi için çalışmaların 12 ay boyunca kesintisiz yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı vektör mücadele personeli tarafından yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
SİVRİSİNEK POLÜLASYONU AZALTILIYOR
Ekipler, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde sivrisinek, karasinek ve haşerelerin üremesini önlemek amacıyla zararlı canlıların erginlerinin yaşayabileceği noktaları tespit ediyor. Daha sonra ekipler, sinek üremesine zemin oluşturan kanalizasyon, fosseptik, logar, alt yapı kanalları, yağmur suyu kolektörleri, arıtma tesisi ve atıl boş binalarda ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar kış uygulamaları kapsamında fiziksel, kültürel ve kimyasal yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla sivrisinek popülasyonunu azaltılarak, daha rahat bir yaz yaşanması sağlanıyor. Ekipler çalışmalarını aralık, ocak, şubat ve mart ayı sonuna kadar yer altı sistemlerinde sürdürmeye devam edecek.
VATANDAŞLAR 153’Ü ARAYABİLİR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla halktan gelen ihbar ve talepleri değerlendirerek, sahada etkin müdahaleler gerçekleştiriyor. Vatandaşlar; logar, mazgal veya köprü altlarında oluşabilecek vektör üreme risklerini belediyenin çağrı merkezi üzerinden bildirebiliyor.
(Ömer İLGEÇ)