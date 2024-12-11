Havayolunda tazminat devreye girdi, 600 Euro'ya kadar alınabiliyor

Hava yolu yolcularının hakları, 3 Aralık 2011 tarihinde 28131 sayılı 'Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik' ile düzenlendi. Tazminat hakkı ile ilgili bilgi veren Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Çıkarılan bu yönetmelikte tazminat, geri ödeme ve güzergâh değişikliği, belirli hizmetlerden faydalanma hakkı, üst veya alt hizmet sınıfına yerleştirme, yolcuların sağlık, güvenlik gibi sebepler haricinde uçağa alınmaması halinde hava taşıma işletmelerine tazminat yükümlülüğü doğuyor. Yönetmelikte yapılan değişiklik, 10 Aralık 2024 tarihinde yayımlandı. Bu değişikliğe göre, uçuşların teknik ve operasyonel sebeplerle gecikmesi durumunda, yolcuların planlanan son varış noktasına 3 saat veya daha fazla sürede ulaştırılması halinde, hava yolu şirketleri belirlenen yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu olacak" dedi.

"600 euro tazminat"