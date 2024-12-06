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Hayatını kaybeden polis için tören düzenledi

Kocaeli'de kalp yetmezliği tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden polis memuru Bülent Topaloğlu için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden polis için tören düzenledi

06 Aralık 2024 Cuma 13:59

  İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Bülent Topaloğlu (51) kalp yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü İstanbul Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. Topaloğlu için İl Emniyet Müdürlüğü Başiskele Merkez Kampüsünde tören düzenlendi. Törende Topaloğlu'nun özgeçmişi okundu ve dualar edildi. Tören mangasınca cenaze aracına taşınan Bülent Topaloğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi. 
 Törene Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Bülent Topaloğlu'nun ailesi ve yakınları ile emniyet teşkilatının mensupları katıldı.  



İHA
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