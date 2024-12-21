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İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Sağlam ve Kolluk Gözetim Komisyonu Üyeleri, Vali İlhami Aktaş'ı Ziyaret Etti

Çalışma toplantıları ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere İlimizi teşrif eden İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Sağlam ve beraberindeki Kolluk Gözetim Komisyon Üyeleri, Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Sağlam ve Kolluk Gözetim Komisyonu Üyeleri, Vali İlhami Aktaş'ı Ziyaret Etti

21 Aralık 2024 Cumartesi 10:49

 Ziyarete, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Sağlam’ın yanı sıra Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2. Başkanı Alişan Tiryaki, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Yavuz Selim Akkoç, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Abdullah Korkmaz, Medipol Üniversitesi Ceza ve Ceza Mahkemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Koca ve Baro Temsilcisi Av. İsmail Gazel iştirak etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve beraberindeki komisyon üyelerini Vali İlhami Aktaş ile Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı SG Kıdemli Binbaşı Ziya Can Gürsoy ve kurum müdürleri karşıladı.
Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam tarafından Şeref Defterinin imzalanmasının akabinde Valilik Makamında; ilimizdeki genel durum, asayiş ve güvenlik hizmetleri, kamu hizmetleri ve yerel yönetimlerin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
(Ömer İLGEÇ)

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