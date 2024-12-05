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İndirimli Kocaeli Kartları için vize uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğretmen ve öğrencilerin indirimli seyahat kartları için vize işlemlerine devam ediyor. Yılsonuna kadar vize işlemlerini gerçekleştirmeyen 60 yaş üzeri vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler indirimden yararlanamayacak.

İndirimli Kocaeli Kartları için vize uyarısı

05 Aralık 2024 Perşembe 11:09

 SON TARİH 1 OCAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, indirimli seyahat kartları için vize işlemlerine devam ediyor. İndirimli Kocaelikart sahiplerinin yılsonuna kadar vize işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. 01 Ocak 2025 tarihine kadar vize işlemi olmayan kartlar, vize işlemine tabi olana kadar indirimden yararlanamayacak.    

 

DOLUM CİHAZLARI, BAYİLER VE ONLİNE İŞLEMLER

İndirimli Kocaelikart vize işlemleri, il genelindeki tüm Kocaelikart otomatik dolum cihazları, Kocaelikart dolum bayileri ve online dolum uygulamalarından bakiye yüklemesi esnasında yapılabilecek. Online dolum işlemini gerçekleştiren 60 yaş üzeri vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler, araç içerisindeki ücret toplama cihazından ilk işlemini gerçekleştirmesi ile vize işlemlerini tamamlamış olacak.
(Ömer İLGEÇ)

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