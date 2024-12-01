İSMAİL KAHRAMAN BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE YAZDI

Tarih bilgi birikim ve gelecektir siyasi tarihimizde önemli yeri olan Ak partinin Gebze Eskihisar otel Ata bayda 2000 Li yılların başında başlayan kuruluş sürecini gazeteci ve belgeselci olarak yakından takip etmiştim Gebze ilçe kongresini takip ederken geçmişi bir kez daha hatırladım

Ak parti Gebze ilçe kongresine katılan Konya milletvekili Leyla Şahin Ustanın Cumhurbaşkanı ve Ak parti genel başkanı Sn Erdoğan’ın 1993 yılın da fazilet partisi İstanbul il başkanı olduğu yıllarda yaptığı konuşmayı dinlerken geçmiş yıllar gözümün önüne geldi neler gördük neler yaşadık

Ak parti tarihinde bir ilk olan iki listeli Gebze ilçe kongresi ile ilgili 1984 yılından beri Gebze’ye basın yolu İLE hizmet eden Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com un kongreden yaptığı canlı haber yayınını sizlerle paylaşmak istiyorum

https://www.facebook.com/share/p/15iENpZ3up/?mibextid=WC7FNe





AK PARTİ TARİHİNDE İLKKEZ GEBZE DE İKİ

LİSTE İLE İLÇE KONGRE SEÇİMİ YAPILDI





428 Delegenin oy kullandığı Ak Parti Gebze ilçe kongresinde Recep Kaya 292 oy ile kazanırken Hüseyin Kurt 115 oy aldı 30 Kasım 2024 tarihinde yapılan ilçe kongresi ile ilgili Gebze gazetesinde yayınlanan haber





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AK PARTİNİNİ KURULUŞ SÜRECİ VE SİYASİ TARİHİMİZDEKİ YERİ





Gazetecin kurucusu ve belgesel yönetmeni ismail KAHRAMANIN 23 Kasım 2018 tarihinde belgeselcinin not defterinde yazdığı Ak partinin kuruluş sürecine giden yol ve siyasi tarihimize ışık tutan yazısını sizlerle paylaşıyoruz





http://www.gebzegazetesi.com/siyasi-tarihimize-isik-tutan-25-yillik-bir-fotograf-makale,2968.html





Siyasi Tarihimize Işık Tutan 25 Yıllık Bir Fotoğraf





Her gün bir çok olay yaşarız. Sıradan der, gelir geçeriz elimize geçen belge bilgi ve fotoğrafa önem vermez, arşiv tutmayız aslında yaşadıklarımızı yazmalı, Arşivleri saklamalı bilgileri paylaşmalıyız.

Gebze eski belediye başkanlarından merhum Ahmet Penbegüllü’nün Kardeşi Mehmet Penbegüllü arkadaşımızın düğününde uzun yıllar görüşemediğimiz bir vefalı dost, sayın Davut Karadayı ile karşılaşıp uzun uzun geçmişi konuşup sohbet ettik. Sohbette bir fotoğraf gösterdi. Bir kare fotoğraf çok şey anlatıyordu… 25 yıl önce Gebze Kadırga tesislerinde çekilmiş bu fotoğraf, bir Anlamda Türk siyasi tarihinin de sessiz ve canlı tanığı durumundaydı. Davut bey dostum ve arkadaşımdan bu fotoğrafla ilgili bir bilgi notu yazmasını istedim. Sizleri Fotoğrafla ilgili Davut beyin yazdığı bilgi notu ile baş başa bırakıyorum:

DAVUT KARADAYI’NIN KALEMİNDEN ÇEYREK ASIRLIK BİR FOTOĞRAF VE GÜZEL BİR ANI

Bu resmin çekildiği tarih 21 Aralık 1993 tarihi o dönem sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bey, Refah partisi İstanbul il başkanı, Melih Gökçek bey milletvekili önceki dönem TBMM Başkanı olan ve bir dönem Kültür Bakanlığı da yapan adaşınız İsmail Kahraman bey Refah Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Erol Kaya bey Pendik Refah Partisi ilçe başkanı, bendeniz Davut Karadayı Gebze ilçe başkanı… 1993-1994-1995 yıllarında ilçe başkanlığı yapmıştım.

Size gönderdiğim bu fotoğrafta Altan Raşit Civan var, o da Isparta’da belediye başkanı idi, DYP’den istifa ederek bizim Refah Partisi’ne geçmişti. Süleyman Demirel’in bir numara adamıydı o dönem. O resimde ki diğer arkadaşları Gebze bölgesinden siz tanırsınız.

İstanbul’dan sayın Tayyip Erdoğan’ı Gebze’ye ben davet etmiştim. Melih Beyi de bir sohbet sonucu Gebze Kadırga’da onlara yemek ikram ettik ve sizi de ben gazeteci olarak arayarak davet etmiştim.

Gazeteci olarak sizi takdir ediyor, Bu gün işimiz gereği biraz uzak kalsak da Sizin benim yanımda yeriniz çok farklı. 35 yıldır Gebze gazetesini alıyor ve yazılarınızı okuyorum Bir çok TV kanalında yayınlanan Devri Alem Belgesel programlarınızı izliyorum.

Şirketlerimde senin gazeten baş köşededir, oğullarıma tavsiyemdir bu benim dostumun Gazetesi, asla ihmal etmeyin bu resimleri ve bu güzel geçmişimizi Gazetende bir anı olarak kaleme alırsanız sevinirim. Sen araştırmacı, yazar, belgesel çeken bir kardeşimizsin. Geçmişi yad ederiz, selam ve dualarımla öpüyorum. Allah’a emanet ol görüşelim. Davut Karadayı...

GEBZE FM’DE ERDOĞAN İLE SÖYLEŞİ

Davut beyin yazısı böyle. Şimdide Çeyrek Asırlık fotoğrafla ilgili kendi notumu paylaşıyorum: Evet 25 yıl önce çekilmiş bu fotoğrafı dün gibi hatırlıyorum. Gebze Kadırga tesislerindeki yemekli toplantıda ülkenin geleceği, Siyasi durumlar en önemlisi, Refahlı Belediyelerin yaptığı çalışmalar uzun uzun konuşulmuştu. Sayın Erdoğan, belediyecilik hizmetinin çok önemli olduğunu söylüyordu.

25 yıl önce Sayın Erdoğan ve Gökçek’le Gebze FM Radyomuzdan Canlı Yayın yapmıştık.

1993 yılı Medya tarihimiz içinde bir dönüm noktasıydı. özel TV ve radyolar kurulmuş, yayınlar yapıyordu. Bizde Gebze Basın tarihine geçen, Gebze’nin ilk radyosu Gebze FM radyosunu kurmuştuk (bu gün bu radyo ismini hiç bir ücret almadan, Gebze’nin adı ve kurduğumuz radyonun ismi yaşasın diye bugün kadırga tesislerinin de sahibi olan Merhum Murat Deniz bey arkadaşımın oğlu Hüseyin Deniz’e verdim)

Davut beyin gönderdiği sizlerle paylaştığım bu fotoğrafı çektikten sonra sayın Recep Tayyip Erdoğan’la Refah Partisi İstanbul il başkanı sıfatı ve Sayın. Melih Gökçek ile milletvekili sıfatı ile Gebze Kadırga tesislerinden Gebze FM radyosunda Telefonla canlı yayın yaparak, söyleşi gerçekleştirdik. Dün gibi hatırladığım söyleşi ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.gebzegazetesi.com da her gün yayınlanan Belgeselcinin not defteri köşesinden okuyabilirsiniz.

Siyasi tarihimize ışık tutan bu fotoğrafı bizlerle paylaşıp bu yazının yazılmasına vesile olan değerli arkadaşım Davut Karadayı’ya teşekkür ediyorum (kaynak http://www.gebzegazetesi.com/siyasi-tarihimize-isik-tutan-25-yillik-bir-fotograf-makale,2968.html

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AK PARTİ GEBZE İLÇE KONGRESİNDEN CANLI HABER





30 kasım 2024 tarihinde iki liste ile yapılan AK PARTİ GEBZE 7. OLAĞAN İLÇE KONGRESİNDE YAPILAN KONUŞMALAR www.gebzegazetesi.com CANLI HABER DE YAYINLANDI





AK PARTİ GEBZE 7. OLAĞAN İLÇE KONGRESİNDE. AK PARTİ TBMM GURUP BAŞKANVEKİLİ VE KONYA MİLLETVEKİLİ LEYLA ŞAHİN USTA NIN KONUŞMASIN DAN ÖNCE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IN 1993 TARİHİNDE FAZİLET PARTİSİ İL BAŞKANI OLDUĞU DÖNEMDE YAPTIĞI KONUŞMA AN İTİBARİ İLE www.gebzegazetesi.com DA CANLI YAYINLANIYOR





https://www.facebook.com/share/v/14fuwKaKAD/?mibextid=WC7FNe





https://www.facebook.com/share/v/1DF4Gvv44c/?mibextid=WC7FNe





KOCAELİ MİLLETVEKİLİ VE GENEL MERKEZ YEREL YÖNETİMLER GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CEMİL YAMANIN KONUŞMASI AN İTİBARİ İLE www.gebzegazetesi.com da CANLI YAYINLANIYOR





https://www.facebook.com/share/v/12AAg9bEq8W/?mibextid=WC7FNe





KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ DR TAHİR BÜYÜKAKININ KONUŞMASI İLE www.gebzegazetesi.com DA CANLI YAYINLANIYOR

https://www.facebook.com/share/v/1DYZsyLHNT/?mibextid=WC7FNe





AK PARTİ GEBZE İLÇE KONGRESİNDEN NOTLAR





AK Parti’de eylül ayında ilan edilen kongre takvimi devam ederken, bugün son ilçe kongresi olan AK Parti Gebze İlçe 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede sonucunda 30 yönetim kurulu üyesi ve 111 il delegesinin seçilecek. Kongrede 428 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. AK Parti final yapacağı Gebze İlçe Kongresi’ne çift liste ile gidiyor. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Gebze adayı için mevcut Başkan Recep Kaya’yı duyurmuş ve devam edeceklerini ilan etmişti. Kaya’nın tek aday olması beklenen kongre için daha önce AK Parti İl Başkan Yardımcılığı yapmış olan Hüseyin Kurt’ta liste hazırlayarak adaylığını açıkladı.





SANDIKLAR SAAT 17 DE AÇILDI





Konuşmaların ardından delegeler sahneye kurulan sandıklarda oy kullandı. Saatler süren oy kullanma işlemlerinin ardından 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona erdi. Seçimde Genel Merkezin adayı olan Recep Kaya’ya karşı liste çıkaran Hüseyin Kurt 115 oy alırken, Kaya 292 oy ile AK Parti Gebze’de yeniden başkan oldu.





KURT: DAVAMIZ KAZANDI





Seçimin mağlubu olan Hüseyin Kurt davanın kazandığını vurgularken şöyle konuştu; "Ben öncelikle tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir kongre icra ettik. Sonuç ne olursa olsun davamız kazanacak dedik ve davamız kazandı. "





KAYA: BÜYÜK ZAFERLER ELDE EDECEĞİZ

Ardından konuşan Recep Kaya, "Bazı olaylar duygusaldır ve bizim teşkilatımız bir ailedir. Hüseyin kardeşimiz ve ekibi bu sürece bir renk katmıştır. İlk toplantımızı da iki yönetimle birlikte yapacağız. Bizim eksiklerimiz varmış ki böyle oldu, birlikte toplantı yaparak eksiklerimizi gidereceğiz. Hep birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.





TALUS: AK PARTİ TEŞKİLATI GÜÇLENEREK ÇIKTI





Bir konuşma da Şahin Talus yaptı. Talus seçimlerden AK Parti Gebze teşkilatının güçlenerek çıktığını belirtirken şunları söyledi; "Recep Tayyip erdoğan davasında Allah hepinizden razı olsun. Birlik ve beraberlik içinde kongre yaptık. Hüseyin ve Recep kardeşimle kongreyi kahve içerek bekledik. Gebze teşkilatı bu kongreden güçlenerek çıkmıştır."





RECEP KAYA’NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ





Recep Kaya, Raif Öztürk, Mehmet Ceylan, Ergün Kahraman, Vahdettin Duran, Birnaz Sağlam, Musa Çınar, Esra Aydın Göncü, Musa Yıldız, Gülsoy Zengin, Feramuz Kalaçay, Nur Sultan Altuntaş Erkin, İsa Gül, Muhammet Bıyık, Yaşar Demirci, Samet Özçelik, Sebahattin Erdoğan, Abdülkadir Ayar, Mustafa Yaylak, Şakir Mecidiye, Bülent Töngel, Dursun Karaman, Kenan Yeşilyurt, Elif Altun, Erdi Açıkgöz, Nagehan Yılmaz, Vedat Gülcan, Sezgin Hışır, Mustafa Kuyucu, Ayvaz Okur.





AK PARTİ GEBZE DEN İL DELEGE LİSTESİ



