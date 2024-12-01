Kadın çiftçiler teleferikle zirveye çıktı

Büyükşehir’in düzenlediği etkinlikte bir araya gelen kadın çiftçiler, Kocaeli’nin yarım asırlık hayali olan Kartepe teleferiği ile eşsiz bir deneyim yaşadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda bir araya gelen kadın çiftçiler, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi’ni ziyaret etti, Kartepe teleferiği ile Derbent’ten Kuzuyayla’ya yolculuk yaparak güzel bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen programda bir araya gelen 100 kadın çiftçi, önce Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi (TABİP) kapsamında İzmit’te kurulan Distilasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

DİSTİLASYON MERKEZİ ZİYARETİ

Kocaeli’de tarım ve hayvancılık yapan kadın çiftçiler, TABİP kapsamında hasadı yapılan biberiye, tıbbi nane ve melisadan (oğul otu) oluşan tıbbi ve aromatik bitkilerden uçucu yağların elde edildiği ve bu ürünlerin kozmetik, ilaç ve takviye gıda sektöründe kullanıldığı Distilasyon Merkezi’ndeki işleyiş hakkında SekaPark A.Ş yetkililerinden bilgi aldı.

TELEFERİK İLE EŞSİZ DENEYİM YAŞADILAR

Daha sonra çiftçiler, Kocaeli’nin 50 yıllık rüyası olan Kartepe teleferiği ile Derbent’ten Kuzuyayla’ya uzanan zirve yolculuğunda eşsiz bir deneyim yaşadı. Derbent’ten teleferikle zirveye çıkan ve Kartepe’nin doğal güzelliklerini görme imkânı bulan kadın çiftçiler, Kuzuyayla Tabiat Parkı’na uzanan keyifli yolculukta eşsiz manzarayı kuşbakışı seyrederek, bu anı ölümsüzleştirdi.

TÜRKİYE’NİN EN GÜVENLİ TELEFERİĞİ

Hizmete girdiğinden bu yana yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken ve Türkiye’deki en güvenli teleferik hatları arasında yer alan Kartepe teleferiği ile güzel bir gün geçiren kadın çiftçiler, son olarak Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda gezinti yaptı.

KADIN ÇİFTÇİLERDEN TAM NOT

Kartepe teleferiği ile güvenli bir şekilde yaptıkları yolculuk sürecince doğal güzellikleri seyrederek eşsiz bir deneyim yaşadıklarını dile getiren kadın çiftçiler, böylesine güzel bir organizasyonu düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. İzmit Solaklar Mahallesi’nde hayvancılık yapan Gül Ataman, hayvanların yemini kendi bahçelerinde arpa, buğday ve mısır yetiştirerek sağladıklarını belirterek, “Tahir Büyükakın Başkanımız sayesinde mazot, gübre, tohum başta olmak üzere çok büyük destekler alıyoruz. Tıbbi ve Aromatik Distilasyon tesislerini gezdik. Çok ciddi emek harcanmış. Teleferikle Kartepe’de güzel bir gezi yaptık. Çiftçilik yorucu iş, zaman da bulamıyorduk böyle gezilere. Çok iyi geldi bize. Dinlenme ve güzel bir gün geçirme imkânı bulduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“TELEFERİKLE İLK DEFA YOLCULUK YAPTIM”

İzmit Çubuklu Osmaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Dürdane Gürkan ise peynircilik işi yaptıklarını ifade ederek, “Büyükşehir’den süt tanklarından peynir teknelerine kadar büyük destek aldık. İşlerimiz gayet güzel gidiyor. Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyoruz. Distilasyon merkezinde tanımadığımız bitkileri gördük. Teleferikle ilk kez yolculuk yaptım. Köyde yaşadığımız için fırsatımız olmuyordu. Her şey çok güzeldi” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR, KENTİMİZE BÜYÜK DEĞER KATTI”

Dane-Riz Kadın Girişim ve Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Serap Aslan da, ata tohumundan fide üretimi yaptıklarını söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin distilasyon tesislerini gezme fırsatı bulduklarını aktaran Aslan,”Tesiste tıbbi aromatik bitkilerinin su buharı ile damıtılarak uçucu yağ haline geldiğini gördük. Katma değeri yüksek ürünler yetiştiren Büyükşehir’i tebrik ediyorum. Kentimize çok büyük değer kattı. Bizler de bu ürünleri evimizde gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. Teleferik gezisi de muhteşemdi. Tahir Büyükakın Başkanımıza bizlere bu imkanları sunduğu için çok teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“BÜYÜKŞEHİR’İN PROJELERİ HAYRANLIK VERİCİ”

Dr. Sumru Müstecaplıoğlu Halıdere Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Meral Deniz, arıcılıkla uğraştıklarını ve Büyükşehir’in desteği ile arıcılık konusunda tüm ekipmanları aldıklarını aktardı. Distilasyon merkezini gezerken hayranlık ve gurur duyduğunu anlatan Deniz, “Bu büyük proje sayesinde aromatik bitkilerin artık birçok üründe kullanılan koruyucu maddeye dönüştürülerek, katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi çok büyük bir olay. Yine teleferik projesi de öyle ciddi bir hizmet. Kocaeli’ni hep sanayi kenti sanıyorlardı. İşte en güzel yerlerimizi, şahane dağlarımızı ve yeşil doğamızı insanların görmesi açısından çok önemli bir proje. Tahir Büyükakın Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KARTEPE’YE İLK KEZ ÇIKTIM”

Kandıra’da çiftçilik yapan ve biberiye yetiştiren Saynur Gülşen, “Tarlamızda yetiştirdiğimiz biberiyeler distilasyon tesisinde işleniyormuş. Gelip gezmek ve işlemlerin nasıl olduğunu öğrenmiş olduk. Büyükşehir’in verdiği tarımsal destekler bizim için önemli. 45 yıllık Kandıra’nın geliniyim. Türkiye’yi gezdim ama Kartepe’ye ilk kez çıkıyorum. Teleferik gezisi sayesinde ilçenin doğal güzellerini görme imkânım oldu. Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Kandıra’da eşi ile birlikte çiftçilik yapan Aysun Tuncer, gezi programlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Distilasyon tesisini gezdik, çok güzeldi. Tıbbi ve aromatik ürünlerin hepsinden aldım. Eşim ziraat mühendisi, ürünleri ona da tanıtacağım. Hepsi çok güzel. Teleferiğe daha önce başka ilde binmiştim. Kartepe’ye ilk defa geliyorum, burası da çok güzel. Tahir Büyükakın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

"HAYATIMIN EN GÜZEL BİLGİSİNE TANIK OLDUM"

Kocaeli Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Ayşe Sezgin gezide çok güzel olaylara tanık olduklarını belirterek, şunları kaydetti; “Distilasyon merkezinde inanılmaz güzel faaliyetler yapıyorlar. Çok çok gurur duydum. Hayatımın en güzel bilgisine bu gün tanık oldum. Aromatik bitkilerin hayatımızdaki önemini ve ülkemize katacağı katma değere tanık olduk. İnanılmaz mutluyum. Tahir Büyükakın Başkanımızın yaptığı çalışmalar gerçekten takdire şayan. Teleferik deneyimimiz de çok güzeldi. Teşekkür ediyorum” dedi. Çiftçi Şebnem Batmanlar, gezilerde hem değerli bilgiler öğrendiklerini hem de güzel bir gün geçirerek, yorgunluk attıklarını söyledi. Batmanlar, teleferik deneyimi ile Kartepe’nin eşsiz güzelliklerini kuşbaşı seyrettiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)