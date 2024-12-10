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“Kadın hakları toplumun geleceğini şekillendirir”

Büyükşehir’in “Dünya Kadın Hakları Günü” kapsamında düzenlediği söyleşide kadın haklarının önemine ve toplumsal etkilerine vurgu yapıldı

'Kadın hakları toplumun geleceğini şekillendirir”

10 Aralık 2024 Salı 11:07

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında Anne Şehir Merkezi Akasya’da program gerçekleştirildi. Avukat Ezgi Ayhan’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye, kadın muhtarlar ve Anne Şehir Merkezi Akasya üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide konuşan Ayhan, “Kadın hakları toplumun geleceğini şekillendirir” dedi.

 

KADIN HAKLARI VURGUSU

Anne Şehir Merkezi Akasya’da gerçekleştirilen programda Avukat Ezgi Ayhan, kadın haklarının önemine ve toplumsal etkilerine vurgu yaparak, “Kadın hakları yalnızca bireysel bir özgürlük meselesi değildir. Aynı zamanda toplumun geleceğini şekillendiren bir unsurdur. Kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda güçlenmesi, bir toplumun kalkınmasının temel taşlarından biridir” dedi.

 

“HAKLARIN KORUNMASI İÇİN DAYANIŞMA ŞART”

Türkiye’deki kadın haklarının tarihsel gelişiminden de bahseden Ayhan, 5 Aralık 1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının dünyada pek çok ülkeye örnek teşkil ettiğini belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşen bu büyük adım, Türk kadınına verilen değerin en güçlü göstergesidir. Bugün bu hakların korunması ve daha ileriye taşınması için hepimizin sorumluluk alması gerekiyor” şeklinde konuştu. Seminerin sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Ayhan, kadınların hukuki haklarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, toplumsal dayanışmanın kadın haklarının korunmasındaki önemine dikkat çekti.
(Ömer İLGEÇ)

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