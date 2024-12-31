Kar Timleri’nden yılbaşı mesaisi

Büyükşehir Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timleri ve A Takımı’ndan oluşan Karla Mücadele Ekipleri yılbaşı gecesi ve sonrasında herhangi bir sorun yaşanmaması adına 7/24 mesai yapıyor.

EKİPLER HAZIR KITA GÖREVDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi vatandaşların yüksek kesimlere sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi için tüm hazırlıkları tamamladı. Yeni yıl heyecanı yaşanırken Büyükşehir Belediyesi, 235 araç-iş makinesi ve 440 personelden oluşan karla mücadele ekiplerini seferber etti. Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmesi için gerekli tüm önlemleri alan Büyükşehir, ilçelerde, köy yollarında ve yüksek kesimlerde yol açma ve tuzlama çalışması için yoğun mesai harcıyor.

440 PERSONEL, 235 İŞ MAKİNESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timleri ve A Takımı’ndan oluşan Karla Mücadele Ekipleri; 440 personel, 235 araç ve iş makinesi ile gece ve gündüz olmak üzere iki vardiyalı olarak görev yapıyor. Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez İlimtepe ve İzmit Umuttepe gibi yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerde konuşlandırılan ekipler; greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbet tutuyor.

32 BİN TON TUZ REZERVİ VAR

Büyükşehir, buzlanmayı önlemek için 32 bin ton tuz alımı yaparak, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladı. Yaklaşık 13 bin ton tuz, il genelinde buzlanmanın etkili olduğu bölgelere sevk edildi. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçiliyor.

KARTEPE’DE KAR KÜREME ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Öte yandan Kartepe’nin yüksek kesimlerinde kar yağışının zaman zaman etkili olması nedeniyle Büyükşehir ekipleri aralıklı olarak tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. Yağışın etkili olduğu yollarda iş makineleriyle ring atan ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(Ömer İLGEÇ)