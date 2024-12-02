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Kartepe İtfaiye binasında çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin olaylara daha kolay müdahale etmeleri için kentte yeni müfreze binaları inşa ediyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesinde yapımına başlanan yeni müfreze binasında çalışmalar devam ediyor.

Kartepe İtfaiye binasında çalışmalar sürüyor

02 Aralık 2024 Pazartesi 14:44

 KARTEPE YENİ MÜFREZE BİNASI

Kocaeli İtfaiyesini güçlendirmek için yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Müfreze binası yapımına başladı. Yapım çalışmaları hızla süren müfreze binasının mekanik galvaniz boru hatları yapılıyor. Elektrik tesisatları çekiliyor. Binanın dış cephesinde tuğla kaplama imalatı sürüyor. İç cephede ise sıva imalatı devam ediyor. Bin 296 metrekare kullanım alanına sahip yapının 460 metrekarelik birinci katında; 16 kişilik 4 adet yatakhane, 2 adet otel tipi misafir odası, spor salonu, mescit, eğitim salonu ve tuvaletler bulunacak.

 

8 ARAÇLIK GARAJ

836 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak bulunacak. Bu katta dinlenme salonu, yemekhane, 381 metrekarelik 8 araç kapasiteli kapalı garaj da yer alacak. Yapının dış cephesinde klinker cephe kaplaması yapılacak. Bina çevresinde ise otopark oluşturulacak. Çevre düzenlemesinde asfalt kaplama kullanılacak. Müfreze binası tamamlandığında bölgedeki olaylara ilk müdahalede önemli bir rol alacak.
(Ömer İLGEÇ)

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