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Kartepe Teleferik’te planlı bakım çalışması

Kartepe Teleferiği planlı bakıma giriyor. Tesis, 02-15 Aralık tarihleri arasında 14 gün süreyle hizmet veremeyecek

Kartepe Teleferik'te planlı bakım çalışması

30 Kasım 2024 Cumartesi 10:47

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından işletilen Kartepe teleferik hattı bakıma alınıyor. Kuzuyayla’ya güvenli ve konforlu ulaşımın sürmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan bakım süresince teleferik hattı kapalı olacak. Derbent ile Kuzuyayla arasında faaliyet gösteren teleferiğin ziyaretçilerine sorunsuz ve kaliteli hizmet vermeye devam edebilmesi için 02-15 Aralık tarihleri arasında kapsamlı planlı bakım çalışması yapılacak. 14 gün sürecek planlanan bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından teleferik, 16 Aralık pazartesi günü itibariyle hizmet vermeye devam edecek.
(Ömer İLGEÇ)
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