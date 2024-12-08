GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayıp eşyalar zabıtada sahiplerini bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sahasında unutulan eşyalar Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda sahiplerini bekliyor

Kayıp eşyalar zabıtada sahiplerini bekliyor

08 Aralık 2024 Pazar 12:11

Kentin huzur ve güvenliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşın unuttuğu ya da kaybettiği eşyalara da sahip çıkıyor. Zabıta Dairesi Başkanlığında muhafaza edilen eşyalar sahiplerini bekliyor.

 

ZABITAYA BAŞVURU

Zabıta ekipleri, sorumluluk alanlarında bulduğu para, cep telefonu, cüzdan, çanta, kulaklık, kolye, eşya vb. değerli parçaları sahipleri gelene kadar güvenli bir şekilde muhafaza ediyor. Eşyalarını unutan vatandaşlar, Büyükşehir Zabıtasının idari binasına başvuruda bulunarak, eşyalarını geri alabiliyor. Ortak kullanım alanlarında herhangi bir kayıp eşya bulan duyarlı vatandaşların, eşyaların sahiplerine güvenle ulaştırılması için zabıtaya başvurmaları gerekiyor.

 

KAYIP EŞYALAR 153’DEN SORGULANABİLİYOR

Kayıt altına alınan kayıp eşyalar, 153 Çağrı Merkezi’nden sorgulanabiliyor. Unutulan eşyalar arasında nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, şemsiye, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanlar çoğunlukta oluyor. Kredi ve banka kartları ile ilgili bankalara gerekli bilgi verilip, müşterilerine ait kredi kartları iptal ettiriliyor.  

 

TUTANAKLA TESLİM ALINIP TESLİM EDİLİYOR

Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda kayıp ve unutulan her türlü eşya, sahiplerine teslim edilmek üzere teslim alma tutanağı ile kayıt altına alınıyor. Sahibine ulaşılan eşyalar tutanakla sahiplerine teslim ediliyor.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yeşilova’ya yeni bir nefes Yeşilova’ya yeni bir nefes
Büyükşehir istihdamda engel tanımıyor Büyükşehir istihdamda engel tanımıyor
Dayanıklı ve Uzun Ömürlü Özelliğe Sahip Olan Çim Halı Dayanıklı ve Uzun Ömürlü Özelliğe Sahip Olan...
3. denemesinde ehliyet sınavını geçen kadına davullu zurnalı kutlama 3. denemesinde ehliyet sınavını geçen kadına...
Körfez'de eskimiş ve bozuk yol kalmayacak Körfez'de eskimiş ve bozuk yol kalmayacak
Şehirli geyikler Şehirli geyikler
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yeşilova’ya yeni bir nefes
Büyükşehir’in yapımına başladığı “Yeşilova Kavşak ve Meydan Yol Projesi” Şehir Hastanesi’ne...

Haberi Oku