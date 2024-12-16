Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz Bayrak Töreninde

16 Aralık 2024 Pazartesi 14:19
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni haftaya Gebzeli gençlerle başladı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni haftaya bayrak törenine katılarak başladı. Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz öğrencilerle birlikte bayrak törenine katıldı. Gençlerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz törenin ardından sınıfları da ziyaret etti. Kaymakam Özyiğit ve okul idarecileriyle birlikte sınıfları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Yeni güne, yeni haftaya siz genç kardeşlerimizin enerjisi, neşesi ve dinamizmiyle başlamak bizler için motivasyon ve güç kaynağı. Sizleri geleceğe hazırlayacak yeni hizmet ve projeleri uygulamaya koyacağız. Sizler yeter ki istekli olun, çalışma azminizi kaybetmeyin. Derslerinizde zihin açıklığı, eğitim hayatınızda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz öğretmenler odasını da ziyaret ederek okulda görevli eğitimcilerle de sohbet etti.
(Ömer İLGEÇ)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×