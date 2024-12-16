Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz Bayrak Töreninde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni haftaya Gebzeli gençlerle başladı. Kaymakam Özyiğit ve okul idarecileriyle birlikte sınıfları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Yeni güne, yeni haftaya siz genç kardeşlerimizin enerjisi, neşesi ve dinamizmiyle başlamak bizler için motivasyon ve güç kaynağı” dedi.

16 Aralık 2024 Pazartesi 14:19