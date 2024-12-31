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KOBİS, 1 yılda 20 milyon 485 bin 509 dakika kullanıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve büyük ilgi gören “KOBİS”, 2024 yılında 20 milyon 485 bin 509 dakika kullanıldı

KOBİS, 1 yılda 20 milyon 485 bin 509 dakika kullanıldı

31 Aralık 2024 Salı 15:01

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” 12 ilçede hizmet vermeye devam ediyor. Bu bağlamda KOBİS, 2024 yılında 20 milyon 485 bin 509 dakika tercih edildi.

 

ALTERNATİF ULAŞIM

Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” 2014 yılında hizmete başladı. Vatandaşlar tarafından her geçen gün daha çok ilgi gösterilen “KOBİS”, 2024 yılında da büyümesini sürdürdü.

 

12 İLÇEDE 82 İSTASYON

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca hizmet veren KOBİS; 82 istasyon, 917 akıllı park ünitesi, 533 akıllı bisiklet ile halkın yanında oluyor. KOBİS ailesi 2024 yılında 351 bin 473 kişiye ulaştı.

 

20 MİLYON 485 BİN 509 DAKİKA

2024 yılı verilerine göre KOBİS istasyonlarından 294 bin 964 bisiklet kiralaması yapıldı. Bu kiralamalar ile vatandaşlar 20 milyon 485 bin 509 dakika bisiklet kullanımı gerçekleştirdi. Bu rakam ele alındığında KOBİS bisikletleri ile dünyanın çevresini 85 defa dönecek kadar sürüş gerçekleştirildiği belirlendi.
(Ömer İLGEÇ)

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