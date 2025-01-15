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Kocaeli Büyükşehir, sosyal medyada da zirvede

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyadaki etkili iletişim stratejisiyle 2024 yılında Türkiye genelindeki büyükşehir belediyeleri arasında birinci sıraya yerleşti

Kocaeli Büyükşehir, sosyal medyada da zirvede

15 Ocak 2025 Çarşamba 11:57

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyadaki başarısını bir kez daha ispatladı, 2024 yılında Türkiye genelindeki büyükşehir belediyeleri arasında birinci sıraya yerleşti.

 

SOSYAL MEDYADA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada da zirvede yer alıyor. Etkili iletişim stratejisiyle Kocaeli Büyükşehir, 2024 yılında Türkiye genelindeki büyükşehir belediyeleri arasında birinci sıraya yerleşti. Bağımsız analiz platformu BoomSocial’ın verilerine göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi etkileşim oranında Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirleri geride bırakarak liderliği göğüsledi.

 

2024’ÜN SOSYAL MEDYA ŞAMPİYONU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, BoomSocial’ın raporuna göre 2024 yılı boyunca sosyal medya performansında rekor bir başarı sergiledi. Belediye, yıl boyunca Facebook, Instagram, YouTube ve X (eski Twitter) platformlarında toplam 2 milyon 821 bin 826 beğeni alarak Türkiye genelindeki tüm büyükşehir belediyeleri arasında zirveye çıktı.

 

ETKİLİ İLETİŞİMİN GÜCÜ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyayı etkili bir iletişim aracı olarak kullanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumsal farkındalık yaratan içerikleri ve görsel açıdan zengin paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Çevre, şehircilik, etkinlik duyuruları ve belediye hizmetlerine yönelik bilgilendirici içerikler, geniş kitlelerin ilgisini topladı. Özellikle video ve drone çekimleri gibi yenilikçi içerikler, hem Kocaeli hem de diğer illerden takipçilerin beğenisini kazandı.

 

KOCAELİ’NİN DİJİTAL TANITIMINA KATKI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı proje tanıtımları, etkinlik canlı yayınları ve yatırım bilgilendirmeleriyle şehrin tanıtımına da büyük katkı sağladı. Bu içerikler, sadece Kocaeli’de yaşayanlar için değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki takipçiler için de ilgi odağı oldu.

 

TÜRKİYE’NİN SOSYAL MEDYA LİDERLERİ

BoomSocial’ın 2024 sıralamasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birinci olurken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ikinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi üçüncü sırada yer aldı. Diyarbakır ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyeleri ise sırasıyla dördüncü ve beşinci oldu. Tüm sosyal platformlarda @KOCAELIBLD kullanıcı adıyla aktif bir şekilde takip edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu başarısıyla dijital dünyada örnek bir model haline geldi.
(Ömer İLGEÇ)

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