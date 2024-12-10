KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR VE GEBZE BELEDİYELERİ MİLLET BAHÇESİ YAPILSIN DİYE SÖZ VERDİĞİ HÜNKAR ÇAYIRINI NE ZAMAN TUTACAK

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Çağ açıp, çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han 3 Mayıs 1481 yılında Gebze’de vefat etmişti.Daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Gebze Belediyesi tarafından 3 Mayıs’ta Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat yıl dönümü ile ilgili uluslararası sempozyum ve paneller düzenlenmiş, Hünkâr Çayırı’nda toplu Cuma namazı kılınarak Fatih Sultan Mehmet Han vefat yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anılmıştı.Bu yıl, malum korona virüs salgını bu faaliyetleri geniş çaplı olarak yapılmasını engellese de Gebze belediyemiz sağlık önlemleri ve sosyal mesafeye dikkat edilerek Fatih otağında anma düzenleyerek şu mesajı yayınladı...” VEFATININ YILDÖNÜMÜNDE, "Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz." sözünün sahibi, çağ açıp çağ kapatan ve 3 Mayıs 1481 de, Gebze HÜNK R ÇAYIRINDA hayata gözlerini yuman, İstanbul Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve Cümle Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün 3 Mayıs 2020 de saat 17.00 da Gebze HÜNKAR ÇAYIRINDA Sosyal medya ve Canlı yayın formatında anma Programı yapılacak....”bilgisinin verilmesine sevindik gazetemiz erken baskıya girdiği için yapılan anma töreni daha sonra yayınlanacaktırHünkar Çayırı Millet BahçesiCumhurbaşkanımız olarak bölge ile yakından ilgilenerek, Fatih’in 3 Mayıs’ta vefat ettiği Gebze Hünkâr Çayırı’nı millet bahçesi ilan edip, çok büyük bir hizmet yaparak buranın korunup gelecek kuşaklara emanet edilmesine vesile oldunuz.Sayın Cumhurbaşkanım,Çağ açıp, çağ kapatan İstanbul’u fethederek Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti ve aziz hatırası olan ve 3 Mayıs 1481 yılında vefat ederek ebediyete yürüdüğü Hünkâr Çayırı ile ilgili Gebze kamuoyu olarak, yakın ilgi ve alakanızı sürdürmenizi bekliyoruz.Hünkâr Çayırı çevresinde, özellikle Fatih Anıtı ve 400 yıllık Hünkâr Çeşmesi’nin yanından ve birinci derece sit alanı olan bu bölgeden İstanbul sınırları içindeki Askeri Bölge Piyade Kışlası’ndan yol açılması bizleri endişeye sevk etmekte…Sayın Cumhurbaşkanım,Millet Bahçesi ilan ettiğiniz Gebze Hünkâr Çayırı’nda, belediye tarafından yapılması planlanan anıt ve müze ile ilgili yakın ilgi ve desteğinizi isteyerek, Hünkâr Çayırı’na yapılacak müze ve anıtın betonlaşmaya mahal vermeden Fatih’e yakışır bir kültür ve sanat eseri olmasını, yapılacak proje ile ilgili yarışma açılıp en iyi projenin ortaya çıkarılmasını bekliyoruz.

http://xn--ynetmeniwww-rfb.devrialem.tvwww.gebzegazetesi.... Bölgeyi yakından tanıyan, Hünkâr Çayırı ve Fatih Otağı’nın son 38 yılının canlı şahidi olarak, Hünkâr Çayırı Fatih Sultan Mehmet Han Millet Bahçesi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı prestij projelerinden birisi olmasını istiyor, bölge ile ilgili bugüne kadar yaptığım araştırma ve çalışmalardan bir bölümünü yüksek bilgilerinize arz ediyorum.Selam ve saygılarımlaİsmail kahramanGazeteci ve Belgesel

https://youtu.be/sc8zQP8-OMs... www.gebzegazetesi.com ..... İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun Bey’in dikkatine Sayın Başkanım, sizler eğitiminizi Gebze’de aldınız Gebze’yi yakından tanıyıp biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet Han, 3 Mayıs 1481’de Gebze’de vefat etti. Vefat yıl dönümü ile ilgili, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir anma mesajı yayınlarsanız, bu önemli günün bilinip hatırlanmasına vesile olmanızı Gebzeliler adına istiyoruz. Hünkâr Çayırı üzerinde bugüne kadar birçok oyun oynanmaya çalışıldı. Hünkâr Çayırı ile bizzat ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın burayı Hünkâr Çayırı Fatih Sultan Mehmet Han Millet Bahçesi ilan ederek sahip çıkması büyük takdir ve sevinçle karşılandı. Fatih’in vefat yıl dönümü ile ile ilgili TRT ve Anadolu Ajansı’nda 3 Mayıs da bir yayın olmaması gerçekten üzücü. Fatih’in hayatı, gençlerimize rol model olmalıdır. Sosyal sorumluluk ve Fatih’e vefa borcumuzu ödemek için 38 yıldan beri bölgede gazeteci ve belgeselcilik yapan biri olarak, tarafımdan hazırlanıp sunulan ve birçok TV kanalında yayınlanan Fatih ile ilgili birçok belgesel çekerek, tarihimize vefa borcumuzu ödemeye çalıştım. Bir Gebzeli olarak, Gebze Hünkâr Çayırı ile yakından ilgilenmenizi Gebze kamuoyu adına bekliyor TRT ve Anadolu Ajansının özel bir program yapmasını istiyoruz Fatih’in gençlere rol model hayatını anlattığımız belgesel sine vizyonunu yüksek bilgilerinize arz eder, selam ve saygılarımı sunarım. Telif ücreti almadan ulusal ve bölgesel TV kanallarına gönderdiğimiz, Fatih Sultan Mehmet’in gençlere rol model hayatı belgesel sine vizyonu linkini sizlerle paylaşıyoruz.İsmail kahraman Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni