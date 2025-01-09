Kocaeli, Doğa Sporları Çalıştayı’nda masaya yatırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan Doğa Sporları Çalıştayı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı, “Sporu ön planda tutup, hep birlikte marka şehir Kocaeli’ni oluşturacağız” dedi.

ÇALIŞTAYA YOĞUN KATILIM

Kocaeli’nde doğa sporlarının geliştirilmesi ve kentin doğal potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Doğa Sporları Çalıştayı yoğun bir katılımla tamamlandı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Doç.Dr.Ali Yeşildal, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Dr.Kemal Taha Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof.Dr.Levent Atalı, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve STK temsilcileri katıldı.

5 ANA TEMA ÜZERİNDEN KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

“Doğa Sporları”, “Doğal Alanlarda Rekreatif Etkinlikler”, “Doğa Sporlarında Eğitim, Çevre ve Sürdürülebilirlik”, “Doğa Sporları Turizmi ve Ekonomisi”, “Doğa Sporlarında Güvenlik, Sağlık ve Mevzuat” olmak üzere 5 ana tema üzerinden konular ele alındı. Çalıştayda, sporun sürdürülebilirliği ve kentin doğal kaynaklarının etkin kullanımı için ortak akıl oluşturularak paydaşların katkıları alındı. Kentteki dağcılık, yürüyüş, bisiklet, su sporları, izcilik, kampçılık, yamaç paraşütü ve bisiklet gibi farklı doğa sporu dallarını kapsayan çalıştayda geçmiş deneyimler, mevcut durum ve geleceğe yönelik planlamalar ele alındı. Ayrıca iyi uygulama örnekleri de paylaşıldı.

KOCAELİ, DOĞA SPORU MERKEZİ OLACAK

Çalıştayda Kocaeli’nin yaylaları, ormanları ve sahil şeridi ile doğa sporlarına son derece uygun bir coğrafyaya sahip olduğu vurgulandı. Konuşmacılar, bu potansiyelin yeterince değerlendirilmesi halinde kentin bir doğa sporu merkezi haline gelebileceğine dikkat çekti. Çalıştayda sporun sürdürülebilirliği ve kentin doğal kaynaklarının etkin kullanımı için ortak akıl oluşturularak paydaşların katkıları alındı. Kentteki dağcılık, yürüyüş, bisiklet, su sporları, izcilik, kampçılık, yamaç paraşütü ve bisiklet gibi farklı doğa sporu dallarını kapsayan çalıştayda, geçmiş deneyimler, mevcut durum ve geleceğe yönelik planlamalar ele alındı. Ayrıca iyi uygulama örnekleri de paylaşıldı.

“MARKA ŞEHİR KOCAELİ’Nİ OLUŞTURACAĞIZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı yaptığı konuşmada, “Kocaeli sanayi kenti olarak biliniyor. 36 limanı bulunuyor ama bunun yanında 1 dağı ve 2 denize yakası, bir büyük gölü var. Ormanya gibi eşsiz bir yere ev sahipliği yapıyor. Bazen cv’lere bakıyorum. Hobiler arasında yürüyüş ve kitap okumak var. Bunlar hobi olmaktan çıkmalı. Yürüyüş ve kitap okumanın bir ihtiyaç olduğunu öğretmeliyiz. Bunun için sporu ön planda tutmalıyız. Hep birlikte Marka şehir Kocaeli’ni oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA SPORLARI HAYALİMİZ VAR”

Konuşmasında, “Sürdürülebilir doğa sporları hayalimiz var” diyen Kocaeli Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof.Dr.Levent Atalı,“3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yola çıkarak Spor Master Planı hazırladık. Bugün de Doğa Sporları Çalıştayı yapıyoruz. Sürdürülebilir ve Kocaeli halkının daha çok ulaşabildiği doğa sporları hayalimiz var. Kocaeli doğasıyla daha çok öne çıkması lazım” dedi.

“SPORUN GELİŞMESİ ÖNEMLİ”

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ise, “Doğa sporları gerçekten zengin ve etkinlik alanı büyük bir yer. Kocaeli doğası gereği ulusal ve uluslararası bir karşılığı olan şehir. Sporun gelişmesi bizim için oldukça önemli” dedi.

DOĞA SPORLARINA ERİŞİM VE SÜREKLİLİK

Çalıştayda katılımcıların görüşleri alınarak, doğa sporlarının daha geniş kitlelere ulaşması için gerekli adımlar belirlendi. Spor kulüplerinin altyapı eksiklikleri ve finansal desteğin arttırılması önemli başlıklar arasında yer aldı. Ayrıca doğa sporları yaparken doğaya zarar vermemek için uyulması gereken etik kurallar konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması gerektiği ifade edildi.

SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

Çalıştayın sonunda çıkan sonuçlar değerlendirilerek, sonuç raporu ve eylem planı hazırlıkları aşamasına geçildi. Buna göre Kocaeli’nde doğa sporlarını destekleyen altyapı projelerinin hayata geçirilmesi, yerel halkın doğa sporlarına katılımını teşvik eden etkinliklerin arttırılması ve çevre dostu spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve doğa koruma bilincinin geliştirilmesi konularına vurgu yapıldı. Katılımcılar, bu tür çalıştayların daha kapsamlı şekilde devam etmesi gerektiğini ifade ederek, etkinlikten memnun ayrıldı. Kocaeli Doğa Sporları Çalıştayı, kentte doğa ve sporun bir arada yürütülebileceği projeler için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

(Ömer İLGEÇ)