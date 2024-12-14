Kocaeli Evlilik Fuarı kapılarını açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Düğün ve Davet Etkinlik İşletmecileri Dayanışma ve Geliştirme Derneği (KODED) iş birliğinde gerçekleştirilen Kocaeli Evlilik Fuarı başladı. Bu yıl 2’incisi düzenlenen fuar, Kocaeli Kongre Merkezi’nde evlilik hazırlığı yapan çiftleri ağırlıyor. Düğün ve davet organizasyonları ile ilgili tüm detayları içinde barındıran fuar, 13-14-15 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

“ÇİFTLERİMİZE HİZMET ETMEK İÇİN BURADAYIZ”

Kocaeli Evlilik Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Düzenlenen açılış programına Sivil Toplum Kuruluşları İle Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, KODED Başkanı Erkan Gönenç, organizasyonda yer alan firmalar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan KODED Başkanı Gönenç, “Bu yıl daha kalabalık olduğumuzu görüyorum. Biz, çiftlerimize hizmet etmek için buradayız. Emeği olanlara teşekkür ederim” dedi. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak ise konuşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını ileterek başladı. Yamak, “Bu etkinliğin oluşmasında emeği geçen KODED’e, Kocaeli Ticaret Odası’na ve kıymetli sektör temsilcilerine teşekkür ederim. Büyükşehir olarak bu tür organizasyonlarda esnaflarımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

(Ömer İLGEÇ)