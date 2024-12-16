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Kocaeli Evlilik Fuarı’na yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası ve KODED iş birliğinde düzenlenen Kocaeli Evlilik Fuarı’na ilgi büyük oldu

Kocaeli Evlilik Fuarı'na yoğun ilgi

16 Aralık 2024 Pazartesi 10:45

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Düğün ve Davet Etkinlik İşletmecileri Dayanışma ve Geliştirme Derneği (KODED) iş birliğinde düzenlenen Kocaeli Evlilik Fuarı’na Kocaeliler yoğun ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen fuar, evlilik hazırlığı yapan çiftlere farklı konseptler sunuyor. Kocaeli Kongre Merkezi’nde 13-15 Aralık tarihleri arasında üç gün süren fuar, düğün ve davet organizasyonları ile ilgili tüm detayları içinde barındırıyor.

 

DÜĞÜN VE DAVET SEKTÖRÜ BU FUARDA BULUŞTU

Evlilik hazırlığında olan çiftler ve sektör temsilcileri, fuarda düğün sektöründeki en yeni ürün ve hizmetleri keşfetme imkânı buldu. Organizasyon firmalarından gelinlik tasarımcılarına, fotoğrafçılardan dekorasyon şirketlerine kadar pek çok sektör temsilcisi bu etkinlikte yer aldı.

 

EVLİLİKTE MUTLULUĞUN SIRRI ANLAYIŞ, SEVGİ VE HUZUR

Kocaeli Evlilik Fuarı’na konuk olan Aile Danışmanı ve Yazar Dilek Cesur, evlilikte mutluluğun sırrının anlayış, sevgi ve huzur olduğunu söyledi. Evlilik üzerine söyleşi gerçekleştiren Cesur, “En güzel koltuklar, en güzel gelinlik ve en güzel ev alınabilir. Evde huzur yoksa bunların hiçbir karşılığı olmuyor. Bir evlilikte iyi gün de kötü gün de olur. Çiftlerin emek vermesi gerekiyor. Karşı tarafı değiştirmek istiyorsanız öncelikle kendinizi değiştirmelisiniz. Önce kendi kusurlarınızı göreceksiniz. Önce kendi kusurlarınızı düzelteceksiniz. Daha sonra karşıdaki insanı değiştirmeye çalışacaksınız” dedi.
(Ömer İLGEÇ)

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