Kocaeli Evlilik Fuarı’na yoğun ilgi

DÜĞÜN VE DAVET SEKTÖRÜ BU FUARDA BULUŞTU
Evlilik hazırlığında olan çiftler ve sektör temsilcileri, fuarda düğün sektöründeki en yeni ürün ve hizmetleri keşfetme imkânı buldu. Organizasyon firmalarından gelinlik tasarımcılarına, fotoğrafçılardan dekorasyon şirketlerine kadar pek çok sektör temsilcisi bu etkinlikte yer aldı.
EVLİLİKTE MUTLULUĞUN SIRRI ANLAYIŞ, SEVGİ VE HUZUR
Kocaeli Evlilik Fuarı’na konuk olan Aile Danışmanı ve Yazar Dilek Cesur, evlilikte mutluluğun sırrının anlayış, sevgi ve huzur olduğunu söyledi. Evlilik üzerine söyleşi gerçekleştiren Cesur, “En güzel koltuklar, en güzel gelinlik ve en güzel ev alınabilir. Evde huzur yoksa bunların hiçbir karşılığı olmuyor. Bir evlilikte iyi gün de kötü gün de olur. Çiftlerin emek vermesi gerekiyor. Karşı tarafı değiştirmek istiyorsanız öncelikle kendinizi değiştirmelisiniz. Önce kendi kusurlarınızı göreceksiniz. Önce kendi kusurlarınızı düzelteceksiniz. Daha sonra karşıdaki insanı değiştirmeye çalışacaksınız” dedi.
(Ömer İLGEÇ)