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“Kocaeli için çalışıyoruz, daha çok çalışacağız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 2024’ün hizmetlerle dolu bir yıl olduğunu, 2025’te bu hizmetlerin aynı hızla devam edeceğini kaydetti.

'Kocaeli için çalışıyoruz, daha çok çalışacağız”

31 Aralık 2024 Salı 11:01

 “2024 DOLU DOLU BİR YIL OLDU”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı: “2024 yılı, şehrimizi büyütmek, insanımıza değer katmak ve geleceğe güçlü adımlar atmak için dolu dolu bir yıl oldu. “Önce insan” diyerek çıktığımız bu yolda, her çalışmamızda halkımızın mutluluğunu, refahını ve yaşam kalitesini artırmayı hedefledik.”

 

“GELECEĞİ GÜVENCE ALTINA ALDIK”

“Mazlumun umudu, darda kalanın destekçisi olduk; kaynaklarımızı yerinde ve doğru kullanarak, hizmetlerimizi eşit şekilde şehrimizin her bir ferdinin yararına sunmaya özen gösterdik. Türkiye’nin en büyük çevre temizlik projelerinden biriyle şehrimizin doğasını koruduk; birbirinden değerli projelerimizle Kocaeli’yi güzelleştirdik. Tramvay, metro, teleferik ve kavşak yatırımlarıyla şehrimizin ulaşımını modernleştirirken, altyapı projelerimizle Kocaeli’nin geleceğini güvence altına aldık. Tarımdan spora, eğitimden kültüre kadar her alanda üreten ve paylaşan bir Kocaeli vizyonuyla hareket ettik. Her adımda şehrimizi sadece Türkiye’nin değil, dünyanın örnek şehirlerinden biri yapma hedefiyle çalıştık.

 

“GÖZYAŞLARININ DİNDİĞİ BİR YIL OLSUN”

“2025 yılı, dayanışmanın güçlendiği bir dünya için yeni bir başlangıç olsun. Mazlumların yüzünün güldüğü, ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğin egemen olduğu; Türkiye’nin tüm mazlumların umudu olmaya devam ettiği bir yıl olsun. Savaşların son bulduğu, Filistin, Gazze ve Lübnan başta olmak üzere acıların, gözyaşlarının dindiği bir yıl olsun. Bizler, insan onurunu yücelten, sevgiyi büyüten bir anlayışla Kocaeli için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. 2024 yılını uğurlayıp, 2025 yılını karşılarken tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum.”
(Ömer İLGEÇ)

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