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Kocaeli İtfaiyesi’nden 11 bin 980 olaya müdahale

Büyükşehir İtfaiyesi, 2024 yılında 11 bin 980 olaya müdahale etti. İtfaiyenin yangınlara müdahale süresi ise ortalama 6 dakika 55 saniye

Kocaeli İtfaiyesi'nden 11 bin 980 olaya müdahale

06 Ocak 2025 Pazartesi 11:27

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2024 yılı boyunca yangınlara ortalama 6 dakika 55 saniye gibi çok kısa varış süresiyle müdahale etti. Ekiplerin toplam müdahale ettiği olay sayısı ise 11 bin 980.

 

6 DAKİKA 55 SANİYE VARIŞ SÜRESİ

Kocaeli'nin 12 ilçesinde 18 profesyonel itfaiye istasyonu, 5 gönüllü müfrezesi, 124 itfaiye aracı, 544 personeli ile vatandaşlara 7/24 hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 2024 yılına da damga vurdu. Olaylara ortalama 6 dakika 55 saniye varış süresi, teknik donanım ve tecrübeleriyle çalışmalarından söz ettiren Kocaeli İtfaiyesi, Türkiye’de yaşanan birçok olaya da destek sağladı.

 

11 BİN 980 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Kocaeli İtfaiyesi 12 ilçede 2024 yılı boyunca meydana gelen 4 bin 951 yangın, 579 trafik kazası, 151 su tahliyesi, bin 610 insan kurtarma, 3 bin 408 hayvan kurtarma ve bin 281 diğer olaylar olmak üzere toplamda 11 bin 980 olaya başarılı bir şekilde müdahale etti. Ekipler başarılarıyla takdir kazandı.

 

DIŞ GÖREVLERDE DE YER ALDILAR

Kocaeli İtfaiyesi 2024 yılında ayrıca Sakarya Oba Makarna Fabrikası yangını, Ankara Kızılcahamam orman yangını, Bolu Gerede orman yangını, Bolu Göynük Orman yangını, Yalova Armutlu Orman yangını, Yalova Altınova Atık Alan yangını ve İstanbul Tuzla Deri OSB Fabrika yangınında görev aldı. Önemli çalışmalara imza atan itfaiye personeli çalışmalarıyla takdir topladı.

 

VATANDAŞLARA EĞİTİM VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü olarak İtfaiye Eğitim Merkezi’nde (KOBİTEM) 23 bin 909 vatandaşa yangın ve önleme eğitimi de verildi. Proje ve denetim birimi ise 5 bin 220 adet yangın önleme faaliyetinde bulundu.

 

2 BİN 238 KİŞİ BOĞULMAKTAN KURTARILDI

İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ise yıl içerisinde görev aldığı Kocaeli sahillerinde 2 bin 238 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
(Ömer İLGEÇ)

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