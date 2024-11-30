‘Kocaeli Sanayi Odası Sürdürülebilir Performans Ödülleri’ sahiplerini buldu

Bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen Kocaeli Sanayi Odası Sürdürülebilir Performans Ödülleri Töreni ve KSO hizmet binasının resmi açılışı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Firmaları teşvik etmek ve sanayide sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen organizasyona katılım yoğun oldu.

PROGRAMA YOĞUN KATILIM

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül törenine Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Kocaeli Defterdarı Osman Eşgin, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemil Demiryürek, Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı A. Akgün Altuğ, OSB başkanları, çok sayıda davetli ve ödül alan firmalar katıldı. Törende 7 firmaya ödül verildi. Kocaeli Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının açılış kurdelesini de protokol üyeleri birlikte kesti.

FİRMALARI 7 ANA KRİTERDE DEĞERLENDİRDİK

Ödül töreninin açılış konuşmasına Kocaeli verilerini paylaşarak başlayan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında şunları söyledi: “Sürdürülebilirliği merkeze alarak, içeriğini geçen yıl yeniledik ve bugün 17’ncisini düzenliyoruz. Amacımız; sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırmak ve firmalarımızı bu yönde teşvik etmek. Gönüllülük esasına göre, Marmara bölgesinde yer alan firmalar başvuruda bulunuyorlar. Firmalarımızı 7 kategoride, KOBİ ve Büyük Ölçekli İşletme olmak üzere, 360 derece değerlendiriyoruz. Başvuruda bulunan tüm firmalarımıza, PwC Türkiye’nin katkıları ile Doğu Marmara ABİGEM tarafından hazırlanan detaylı bir geribildirim raporu veriyoruz. Firmalarımız bu rapor ile iyileştirmeye açık alanlarını görebiliyorlar ve eksikliklerini giderme imkanı bulabiliyorlar. Çalışmamızın; Avrupa yeşil mutabakatına uyum ve ikiz dönüşüme hazırlık kapsamında da, firmalarımızın rekabet gücüne katkı verdiğine inanıyoruz.

TÜM FİRMALARIMIZ ŞAMPİYON

ABD’de yapılan seçimler sonrasında, Donald Trump’ın ikinci kez başkan seçilmesi de; dengelerin yeniden kurulacağı, gündeme getirdiği ek gümrük vergilerle birlikte, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarının değişeceği bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Gelişen ve değişen Türk sanayisi için DTÖ’nün güncellenmesi gereken kuralları düşünüldüğünde, bu durum beraberinde yeni fırsatlar getirecektir. Az önce belirttiğim kriterlerde, ilerleme sağlamış olan firmalarımız için ise değişen koşullara uyum çok daha kolay olacaktır. Dolayısıyla kartların yeniden dağıtılacağı, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği önümüzdeki süreçte, iyi hazırlanmış tüm sektörlerde, tehditleri fırsata çevirebileceğimize inanıyorum. Yarışmamıza katılım gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, her bir firmamızı şampiyon ilan etmek istiyorum. Ayrıca; ödül almaya hak kazanan firmalara atık bertarafı konusunda İZAYDAŞ tarafından özel indirimler yapılıyor. Huzurlarınızda Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, İZAYDAŞ’a ve titiz çalışmalarıyla organizasyonumuza değer katan jüri üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sanayicilerimizin; sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam etmelerini temenni ediyoruz.”

KOCAELİ KAZANINCA TÜRKİYE KAZANIR

Ardından kürsüye çıkan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bugün Kocaeli Sanayi Odamızın Kocaelimize kazandırdığı modern hizmet binamızın açılışı için buradayız. Bu güzel binayı kazandıran yönetimi ve meclisi alkışlıyorum. Hizmet binası aslında bir vizyon işidir. TOBB olarak 4 bin üründe en çok üretim kapasitesine sahip Kocaeli 788 ürünle ilk üç şehir arasında yer almaktadır. Kocaeli kazanınca Türkiye de kazanır. 69 ilin vergi gelirlerinden daha fazla vergiyi Kocaeli ödüyor. Kocaeli bu 69 ile eşit durumda. Türkiye’nin ihracatının yüzde 10’u, otomotiv konusunda Türkiye’nin lideri. KSO Türkiye’de nadir odalardan biridir.

HİSARCIKLIOĞLU TEBRİK ETTİ

Sayın Valim İlhami Aktaş ile daha önce birlikte çalıştım. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Kocaeli’nin böyle özel sektör dostu bir valisi olması büyük bir şans. Büyükşehir Belediye Başkanımızı tekrar seçerek siz gereğini söylemişsiniz. Gebze Ticaret Odası başkanımızı vekil yaptınız. Kocaeli 6 kadın meclis üyesiyle rekor kıran meclislerden bir tanesi, tebrik ediyorum. Ankara’da olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Sizin sıkıntılarınıza, dertlerinize tercüman oluyorum. Biz iş dünyasının sıkıntılarını bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza anlatıyoruz. Kocaeli’ye gelirken verilere bakıyorum, mutlu oluyorum. Hepinizi kutluyorum.”

BÜYÜKAKIN VE VALİ AKTAŞ’TAN FİRMALARA TEBRİK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ödül alan firmaları tebrik ederek, “Bu kentin geleceğinin temel meselelerinden en önemlisi lojistik köy meselesidir. Sizden ricam bunu her yerde ifade etmenizdir. Lojistik merkezi olması bu kentin ortak meselesi olmalıdır” dedi. Büyükakın geri dönüşüm suyu kullanmanın önemini de vurguladı. Ardından kürsüye gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş firmaları tebrik ederek, Kocaeli’nin Türkiye’nin lokomotif illerinden olduğunu söyledi, “Ülkemizin ekonomik göstergelerini vatandaşımızın refah seviyesini güçlü hale gelmesi yapılacak işlerde var olduğumuz sürece her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

KOBİ KATEGORİSİNDE ÖDÜL ALANLAR

KSO Sürdürülebilir Performans Ödülleri Töreni’nde KOBİ Ölçekli İşletme Kategorisi Sürdürülebilirlik Üçüncülük Ödülü, SAMM Teknoloji İletişim San. Tic. A.Ş.’nin oldu. Ödülü Genel Müdür Ayşe Akşit aldı. Akşit’e ödülünü KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul takdim etti. KOBİ Ölçekli İşletme Kategorisi Sürdürülebilirlik İkincilik Ödülü, SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satışı A.Ş’nin oldu. Ödülü, Sürekli İyileştirme Müdürü Buğra Gürdrama aldı. Gürdrama’ya ödülü, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu takdim etti. KOBİ Ölçekli İşletme Kategorisi Sürdürülebilirlik Birincilik Ödülü, OPTİMUM Süreç Tasarımı Ve Uygulamaları A.Ş’nin oldu. Ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Tansel Cavit Kulak aldı. Kulak’a ödülünü, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen takdim etti.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME KATEGORİSİNDE ÖDÜL ALANLAR

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Sürdürülebilirlik Üçüncülük Ödülü Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)’ın oldu. Ödülü TÜPRAŞ İzmit Rafineri Müdürü Arda Yıldırım aldı. Yıldırım’a ödülünü, Gebze Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk takdim etti. Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Sürdürülebilirlik İkincilik Ödülü Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. Ve Tic. A.Ş.’nin oldu. Ödülü, İzmit Fabrikası Mühendislik Direktörü Mustafa Kemal Yılmaz aldı. Yılmaz ödülünü, Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Akgün Altuğ ve Yalova Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Cemil Demiryürek’ten aldı. Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Sürdürülebilirlik Birincilik Ödülü KORDSA Teknik Tekstil A.Ş.’nin oldu. Ödülü Genel Müdür Yardımcısı Ömür Menteş aldı. Menteş ödülünü, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan aldı.

MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜ SYSTEMAİR HSK’YA

Mükemmeliyet ödülünü almaya hak kazanan firma, SYSTEMAİR Hsk Havalandırma Endüstri San. Ve Tic. A.Ş. oldu. Ödülü Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Eroğlu Eyyüpoğlu aldı. Ayşegül Eroğlu Eyyüpoğlu’na ödülünü Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul birlikte takdim etti.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Sürdürülebilirlik Ödülleri Ödül Töreni’ne katılarak, KSO’nun yeni hizmet binasını kente kazandıran ve ödül töreninin geleneksel hale gelmesini sağlayan Başkan Zeytinoğlu ve yönetimini tebrik etti.

AYHAN ZEYTİNOĞLU: KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, firmaları teşvik etmek ve sanayide sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen organizasyona katılan tüm firmalara teşekkür etti.

ÖDÜL TOPLU: Kocaeli Sanayi Odası Sürdürülebilir Performans Ödülleri Töreninde ödüllerin sahiplerini bulmasının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

AÇILIŞ KURDELESİ: KSO’nun yeni hizmet binasının resmi açılışı da gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini protokol üyeleri hep birlikte kestiler.