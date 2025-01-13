Kocaeli’de gürültü denetimleri sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, gürültü kirliliğine karşı vatandaşların ve çevrenin sağlığını kurumak için yerinde ölçümler yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gürültü kirliliği nedeniyle gelen şikâyet ve talepleri değerlendirerek ‘ses seviyesi ölçer’ ile yerinde ölçüm yapıyor.

YERİNDE ÖLÇÜM YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gürültü kirliliğine karşı vatandaşların ve çevrenin sağlığını kurumak için yerinde ölçümlere devam ediyor. Gece-gündüz demeden denetleme yapan ekipler gürültü kirliliği nedeniyle gelen şikâyet ve talebi değerlendirerek ‘ses seviyesi ölçer’ ile yerinde ölçüm yapıyor. Büyükşehir, 2024 yılında 700 şikâyete cevap vererek gürültü kirliliği yapanlara encümen kararı ile ceza kesti.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR

Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzurunun kaçmaması, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Talepler üzerine denetleme yapan ekipler gürültü kirliliği nedeniyle gelen şikâyet ve talebi değerlendirerek ‘ses seviyesi ölçer’ ile yerinde ölçüm yapıyor.

ŞİKÂYETLER BÜYÜKŞEHİR 153’E

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, kent halkının tüm talep ve şikâyetlerini alıyor. Vatandaşların Büyükşehir 153’ü arayarak dile getirdikleri taleplerin, buradan ilgili birimlere aktarılarak hızlı bir şekilde çözülmesi hedefleniyor. Gürültü kirliliği konusundaki şikâyetler de yine Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni aranarak iletilebiliyor.

(Ömer İLGEÇ)