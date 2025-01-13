banner1113
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de gürültü denetimleri sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, gürültü kirliliğine karşı vatandaşların ve çevrenin sağlığını kurumak için yerinde ölçümler yapıyor

Kocaeli'de gürültü denetimleri sürüyor

13 Ocak 2025 Pazartesi 11:18

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gürültü kirliliği nedeniyle gelen şikâyet ve talepleri değerlendirerek ‘ses seviyesi ölçer’ ile yerinde ölçüm yapıyor.

 

YERİNDE ÖLÇÜM YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gürültü kirliliğine karşı vatandaşların ve çevrenin sağlığını kurumak için yerinde ölçümlere devam ediyor. Gece-gündüz demeden denetleme yapan ekipler gürültü kirliliği nedeniyle gelen şikâyet ve talebi değerlendirerek ‘ses seviyesi ölçer’ ile yerinde ölçüm yapıyor. Büyükşehir, 2024 yılında 700 şikâyete cevap vererek gürültü kirliliği yapanlara encümen kararı ile ceza kesti.

 

GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR

Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzurunun kaçmaması, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Talepler üzerine denetleme yapan ekipler gürültü kirliliği nedeniyle gelen şikâyet ve talebi değerlendirerek ‘ses seviyesi ölçer’ ile yerinde ölçüm yapıyor.

 

ŞİKÂYETLER BÜYÜKŞEHİR 153’E

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, kent halkının tüm talep ve şikâyetlerini alıyor. Vatandaşların Büyükşehir 153’ü arayarak dile getirdikleri taleplerin, buradan ilgili birimlere aktarılarak hızlı bir şekilde çözülmesi hedefleniyor. Gürültü kirliliği konusundaki şikâyetler de yine Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni aranarak iletilebiliyor.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cedit’te dönüşüm alanı büyüyor Cedit’te dönüşüm alanı büyüyor
Şehit mezarları çiçeklerle donatıldı Şehit mezarları çiçeklerle donatıldı
Başkan Büyükgöz hemşeri derneklerinin yanında Başkan Büyükgöz hemşeri derneklerinin yanında
Başkan Büyükakın, Memur-Sen’e konuk oldu Başkan Büyükakın, Memur-Sen’e konuk oldu
2024’te 7 bin kişiye deprem bilinci aşılandı 2024’te 7 bin kişiye deprem bilinci aşılandı
Büyükşehir’den Halkevi’ne anlamlı günde anlamlı açılış Büyükşehir’den Halkevi’ne anlamlı günde anlamlı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Cedit’te dönüşüm alanı büyüyor
Büyükşehir, Cedit Mahallesi’nde anlaşma sağlanan alan dışarısında kalan 0.35 hektarlık alanda yeni...

Haberi Oku