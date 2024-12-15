GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de köylerin çehresi değişiyor

Büyükşehir, Gebze ve Körfez ilçelerindeki köy içi yollara dayanıklı ve sökülüp yeniden kullanma özelliği olan kilit parke taşı döşüyor

Kocaeli'de köylerin çehresi değişiyor

15 Aralık 2024 Pazar 10:52

 Şehir merkezinde yaptığı yatırımları kırsal mahallerde de gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Çalışınca oluyor” sloganıyla hizmette sınır tanımıyor.  Bu kapsamda Büyükşehir, köy içindeki yolları dayanıklı ve uzun ömürlü olması sebebiyle kilitli parke taşlarıyla yeniliyor. Çalışmalarla hem yollar güzel bir görünüme kavuşuyor hem de parke taşlarının sökülüp yeniden kullanma özelliği ile israfın önüne geçilmiş oluyor.

 

HEM DAYANIKLI HEM TASARRUFLU

Büyükşehir, özellikle köy içi yollara kilit parke taşı döşeyerek, hem estetik bir görünüme kavuşturuyor hem de ulaşımı konforlu hale getiriyor. Dayanıklılığı ve uzun ömürlü olması dolayısıyla tercih edilen kilit parke taşları, ileride olası altyapı çalışmaları veya iklimsel koşullar nedeniyle yollarda bozulmalar yaşansa bile, sökülüp yeniden kullanılabiliyor. Sökülen taşların başka yerlere de serimi yapılabiliyor. Böylece kamu kaynakları yerinde kullanılarak, israfın önüne geçilmiş oluyor.

 

GEBZE VE KÖRFEZ’DE PARKE ÇALIŞMASI

Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi ekipleri, Gebze Hatipler Mahallesi’nde 8 bin metrekare kilit parke taşı serimi çalışması yaptı. Körfez İlçesi Karayakuplu Mahallesi’nde ise altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollara parke taşı döşeniyor. Yapılan çalışmalarla kırsal mahallelerdeki yollar hem dayanıklı hale getiriliyor hem de görsel açıdan şık bir görünüme kavuşturuluyor.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli Büyükşehir’e tam not Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli Büyükşehir’e...
Kocaeli Evlilik Fuarı kapılarını açtı Kocaeli Evlilik Fuarı kapılarını açtı
Körfez’de yollara bakım ve onarım çalışması yapılıyor Körfez’de yollara bakım ve onarım çalışması...
Körfez'deki okullarda engelli rampası yenileniyor Körfez'deki okullarda engelli rampası yenileniyor
Çayırova otobüs garajı hızla ilerliyor Çayırova otobüs garajı hızla ilerliyor
ŞİLE DEVLET HASTANESİ ACİL BAĞLINTI YOLU VE YAYA ÜST GEÇİTİ RESMİ OLARAK HİZMETE BAŞLADI ŞİLE DEVLET HASTANESİ ACİL BAĞLINTI YOLU VE YAYA...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli Büyükşehir’e...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl Kongresi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mali yapısını...

Haberi Oku