Kocaeli’de köylerin çehresi değişiyor

Şehir merkezinde yaptığı yatırımları kırsal mahallerde de gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Çalışınca oluyor” sloganıyla hizmette sınır tanımıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, köy içindeki yolları dayanıklı ve uzun ömürlü olması sebebiyle kilitli parke taşlarıyla yeniliyor. Çalışmalarla hem yollar güzel bir görünüme kavuşuyor hem de parke taşlarının sökülüp yeniden kullanma özelliği ile israfın önüne geçilmiş oluyor.

HEM DAYANIKLI HEM TASARRUFLU

Büyükşehir, özellikle köy içi yollara kilit parke taşı döşeyerek, hem estetik bir görünüme kavuşturuyor hem de ulaşımı konforlu hale getiriyor. Dayanıklılığı ve uzun ömürlü olması dolayısıyla tercih edilen kilit parke taşları, ileride olası altyapı çalışmaları veya iklimsel koşullar nedeniyle yollarda bozulmalar yaşansa bile, sökülüp yeniden kullanılabiliyor. Sökülen taşların başka yerlere de serimi yapılabiliyor. Böylece kamu kaynakları yerinde kullanılarak, israfın önüne geçilmiş oluyor.

GEBZE VE KÖRFEZ’DE PARKE ÇALIŞMASI

Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi ekipleri, Gebze Hatipler Mahallesi’nde 8 bin metrekare kilit parke taşı serimi çalışması yaptı. Körfez İlçesi Karayakuplu Mahallesi’nde ise altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollara parke taşı döşeniyor. Yapılan çalışmalarla kırsal mahallelerdeki yollar hem dayanıklı hale getiriliyor hem de görsel açıdan şık bir görünüme kavuşturuluyor.

(Ömer İLGEÇ)