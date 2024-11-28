Kocaeli’de üst geçitler turuncuya büründü

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan üst geçitler bu kez kadına şiddete karşı turuncu ışıkla aydınlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada kutlanan “25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ne” şehrin sembol yapılarından olan üst geçitleri turuncu renkle aydınlatarak destek verdi. Birleşmiş Milletlerin (BM) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında “Kadına yönelik şiddete karşı birleşin” kampanyasını hayata geçirmesinin ardından dünyanın birçok yerinde sembol eserler turuncu renge büründü.

GÖRSEL ŞÖLEN