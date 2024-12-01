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Kocaeli’de yangın güvenliği masaya yatırıldı

Kocaeli Afet Yangın Grubu Destek Çözüm Ortakları toplantısı AFAD Kocaeli Yerleşkesinde yapıldı

Kocaeli'de yangın güvenliği masaya yatırıldı

01 Aralık 2024 Pazar 10:57

 Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında toplantılar devam ediyor. Ülkemizde yaşanan afetlerden elde edilen tecrübeler doğrultusunda afetlere etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı Kocaeli Afet Yangın Grubu Destek Çözüm Ortaklarının katılımıyla toplantı yapıldı. AFAD Kocaeli yerleşkesinde yapılan toplantıya Afet Yangın Grubu yöneticisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu ile AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan başkanlık etti.

 

2024 YILINDA 4 BİN 418 YANGINA MÜDAHALE

Toplantıda konuşan Afet Yangın Grubu yöneticisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu,  “Kocaeli İtfaiyesi 7 gün 24 saat görev başında. Şehrimiz ülkemizin sanayi yükünü taşıyan ve nüfusu 2 milyonu aşan en önemli Büyükşehir illerinin başında geliyor. Bu da üzerimizdeki sorumluluğu arttırıyor. Şehrimizde 2023 yılında 3 bin 159,

2024 yılında 4 bin 418 şehir yangını olayına, 2023 yılında 2, 2024 yılında 7 deniz yangınına, 2023 yılında 61, 2024 yılında ise 71 orman yangınına müdahale ettik. Kocaeli’nde 56 tane destek çözüm ortağımız var. Yangın Hizmet Grubu olarak gerçekleştirdiğimiz bu toplantının sorumluluk alanımızdaki görevlerimizle alakalı olarak kentimizde yaşanacak yangın olaylarına karşı hızlı müdahale, etkin iletişim ve işbirliği konusunda fayda sağlayacağı düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

 

İSTİŞARELERDE BULUNULDU

Yoğun katılımlı toplantıda plan konusunda istişarelerde bulunuldu. Destek çözüm ortaklarıyla yapılan toplantıda olası yangınlara karşı ana çözüm ortağı ile destek çözüm ortaklarının afet öncesi kabiliyetlerini ve destek imkanlarını bilmek, olası yangın durumlarında destek çözüm ortaklarının karar verme makamındaki idarecilere ulaşılabilir olması, yangının hızlı bir şekilde yayılması göz önüne alınması, yöneticilerin gerekli hassasiyeti göstererek yardım ekiplerini olay bölgesine seri ve hızlı bir şekilde ulaştırması konuları üzerinde duruldu.
(Ömer İLGEÇ)

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