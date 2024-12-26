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Kocaeli’nin geleceği gençlerle şekilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Gençlerle Geleceğe” projesi, gençlere geleceğe dair umut ve ilham sunuyor

Kocaeli'nin geleceği gençlerle şekilleniyor

26 Aralık 2024 Perşembe 11:10

 Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde aşçı yardımcılığı eğitimi alan öğrenciler, TÜBİTAK personeline pizza yapımını adım adım gösterdi. Etkinlik hem verimli hem de oldukça keyifli geçti.

 

AMAÇ HAYATA KAZANDIRMAK

Kocaeli’nde gençlere yönelik pek çok yatırımı hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğini onlarla birlikte şekillendiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir’in uyguladığı projelerden biri de, gençlerin geleceğe ışık tutmasını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, 14-18 yaş arasında eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan ve dezavantajlı grupta yer alan gençleri yeniden eğitim ve sosyal hayata kazandırmayı amaçlıyor.

 

GENÇLERİN VERİMLİLİĞİ ARTIYOR

Proje kapsamında uzman psikologlar ve sosyal çalışmacılar tarafından sağlanan rehberlik hizmetleriyle gençlerin duygusal ve zihinsel gelişimleri desteklenerek, eğitim sürecinin verimliliği artırılıyor. Proje ile gençlerin kendilerini daha iyi tanıması, potansiyellerini keşfetmesi ve hayata dair umutlarını yeniden yeşertmesi hedefleniyor.

 

MESLEKİ BECERİLER GELİŞİYOR

Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik kapsamlı eğitim programları da sunuyor. Büyükşehir’in hizmete aldığı merkezde; aşçı yardımcılığı, pastacılık, barista, grafik tasarım, görsel sanatlar ve kuaförlük gibi alanlarda güncel bilgi ve becerilerle donatılmış meslek eğitimleri veriliyor. Ayrıca spor, drama, müzik ve çeşitli hobi dersleriyle bireylerin yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri de destekleniyor.

 

ETKİLİ İLETİŞİM VE TAKIM ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile TÜBİTAK Ekokampüs tarafından yürütülen “Gençlerle Geleceğe” projesi, gençlere TÜBİTAK bünyesindeki farklı meslek alanlarını tanıma fırsatı sunuyor. TÜBİTAK personelinin profesyonel bilgisi ve deneyimleri, gençlerin kendi kariyer hedeflerine yönelik motivasyonlarını artırırken, meslek seçimlerinde daha bilinçli kararlar almalarına da yardımcı oluyor. Ayrıca gönüllü TÜBİTAK personeliyle gerçekleştirdikleri grup çalışmaları sayesinde etkili iletişim kurma ve takım çalışması becerilerini güçlendiriyorlar. Bu etkileşimler, gençlerin sosyal çevrelerle etkileşimde bulunarak daha hoşgörülü ve açık fikirli bireyler olmalarına da katkı sağlıyor.

 

PİZZA YAPIMINI ÖĞRENDİLER

Daha önce düzenlenen kitap okuma etkinliği ve film söyleşisi gibi keyifli aktivitelerde bulunan gençler, bu kez TÜBİTAK personeli ile pizza yapımını öğrenmek için bir araya geldi. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde verilen aşçılık eğitiminde aşçı yardımcılığı öğrencileri, mutfak becerilerini sergileyerek TÜBİTAK personeline pizza yapımını adım adım gösterdi. Derslerde öğrendikleri bilgileri TÜBİTAK personeliyle paylaşan gençler, mutfakta pratik yapmalarına yardımcı oldu.

 

HEM EĞLENCELİ HEM ÖĞRETİCİ

“Gençlerle Geleceğe” isimli proje, Beyaz Kalpler öğrencilerinin sadece akademik ve mesleki anlamda değil, kişisel gelişimlerinde de önemli adımlar atmalarına olanak tanıyor. Hem eğlenceli hem öğretici olan bu etkinlikler, gençlerin daha bilinçli, sosyal, lider ruhlu ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor.
(Ömer İLGEÇ)

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