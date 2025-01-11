Kocaeli’nin termali yakında vitrine çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin turizm ve sağlık yatırımları kapsamında Başiskele’de inşa ettiği termal tesiste ilerleme oranı yüzde 85’e ulaştı. Bu önemli proje tamamlandığında Başiskele, birçok hastalığa şifa kaynağı olacak termal tesisi ile de öne çıkacak.

MARMARA’NIN ŞİFA KAYNAĞI OLACAK

Kocaeli’nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri en iyi şekilde değerlendiren ve bu kapsamda kentin turizm potansiyelini öne çıkaracak yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’ye kazandıracağı termal tesiste sona yaklaştı. Yerin 930 metre altından, 57 derece sıcaklıkta çıkan jeotermal suyun bulunduğu bölgede inşa edilen termal tesis, Kocaeli’nin yanı sıra Marmara Bölgesi’ne de hizmet vererek şifa kaynağı olacak.

İLERLEME ORANI YÜZDE 85’E GELDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin turizm yatırımları kapsamında Başiskele’de inşa ettiği termal tesiste çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 10 bin 621 metrekare alan üzerine inşa edilen proje üç bloktan oluşuyor. Fiziki ilerleme oranının yüzde 85’e ulaştığı yapıda B ve C blok asma tavan imalatı, mermer döşeme, dış cephe kaplama, alt yapı, mekanik ve elektrik, seramik kaplama, havalandırma, patlatma taş imalatı, çatı kaplama, profil kör kasa ve duvar örme iş ve imalatları devam ediyor.

TERMAL HAVUZ, HAMAM, SAUNA

Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesisin 3. bodrum katında havuz denge tankları, mekanik odalar, teknik depolar, 2. bodrum katta ise bay sıcak termal havuz, soğuk havuz, hamam, sauna, spa alanı, soyunma odaları ile 3 adet aile spa alanı ve kafeterya hizmet verecek. Tesisin 1. bodrum katında 2 adet aile spa alanı, personel için dinleme, giyinme, çamaşır-ütü odası, kazan dairesi tesisi bulunacak. Zemin katta ise bayan sıcak termal havuz, soğuk havuz, hamam, sauna, spa alanı, soyunma alanları, vitamin kafe, idari ofisler, bay-bayan mescit, 69 araçlık otopark ve çok amaçlı 721,80 m² salon misafirlere hizmet verecek.

BAŞİSKELE’YE DEĞER KATACAK

Tesisin 1. katında 8 adet masaj odası, 3 adet fizik tedavi odası, jimnastik salonu, 3 adet hidroterapi odası, doktor odası ve 2 adet toplantı salonu bulunacak. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve yaşam kalitesiyle Kocaeli’nin cazibe merkezi olan Başiskele bu kez birçok hastalığa şifa kaynağı olacak termal tesisi ile de öne çıkacak.

(Ömer İLGEÇ)