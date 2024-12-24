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Körfez Cemevi’nden Büyükakın’a ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Körfez Cemevi’ni konuk etti.

Körfez Cemevi'nden Büyükakın'a ziyaret

24 Aralık 2024 Salı 11:20

 BÜYÜKAKIN’A BÜYÜK SEVGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a şehrin her kesiminden ziyaretler sürüyor. Büyükakın, önceki gün Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Körfez Cemevi Başkanı Mazlum Aslan ve yönetimini ağırladı. Görüşme karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçti. Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Körfez Cemevi Başkanı Mazlum Aslan, Başkan Büyükakın’ın yaptığı çalışmaları takdirle takip ettiklerini ve sevgi duyduklarını belirterek, “Gerek insani duruşu, gerekse bizlere ve toplumumuza olumlu yaklaşımınızdan dolayı sizleri çok seviyoruz. Sizleri görelim ve bu düşüncelerimizi yüz yüze paylaşalım istedik” dedi. Başkan Büyükakın da ziyaret için teşekkür etti, bu sevginin karşılıklı olduğunu kaydetti.
(Ömer İLGEÇ)

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