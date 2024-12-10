Körfez Kabakoz Mahallesi’nde dönüşüm zamanı

BAKANLIK REZERV ALAN İLAN ETTİ
Kentsel dönüşüme büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde Kabakoz Mahallesi için dönüşüme başlıyor. Büyükşehir’in rezerv alan başvurusu kabul edilerek kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılmıştı. Kabakoz bölgesinde 7,2 hektarlık alanın tamamı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edildi.
TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Kentsel dönüşüm kapsamında Kabakoz Mahallesi alanında yapılan tespit çalışmaları tamamlandı. Rezerv alan ilan edilen 7,2 hektarlık alan üzerinde 185 yapı, 477 konut ve 16 ticaret alanı bulunuyor.
OFİS KURULDU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı uzlaşma görüşmelerine başlayacak. Bu doğrultuda bölgede ofis kurulum çalışmaları tamamlandı. Bin 600 kişinin yaşadığı mahallede 362 hak sahibi bulunuyor.
Büyükşehir, hak sahipleri ile görüşmelerin ne zaman başlayacağı konusunda duyuru yapacak.
(Ömer İLGEÇ)