GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Körfez Kabakoz Mahallesi’nde dönüşüm zamanı

Kocaeli’ni daha sağlıklı geleceğe taşımak adına kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Büyükşehir, Körfez İlçesi Kabakoz Mahallesi’nde kentsel dönüşüme başlıyor

Körfez Kabakoz Mahallesi'nde dönüşüm zamanı

10 Aralık 2024 Salı 11:11

 Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Kocaeli’ni geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir kent için çalışmalarına devam ediyor. Güvenli yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projelerine hız veren Büyükşehir, Körfez Kabakoz Mahallesi için düğmeye basıyor.  Bu kapsamda Körfez İlçesi Kabakoz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 7.2 hektarlık alan “Rezerv Yapı Alan” ilan edildi. 7.2 hektarlık alan için uzlaşma görüşmelerine yakın zamanda başlayacak olan Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’nde olduğu gibi TOKİ ile işbirliği yaparak, Derince Yenikent Mahallesi’nde Kabakoz için de yeni konut projeleri geliştirecek.

 

BAKANLIK REZERV ALAN İLAN ETTİ

Kentsel dönüşüme büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde Kabakoz Mahallesi için dönüşüme başlıyor. Büyükşehir’in rezerv alan başvurusu kabul edilerek kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılmıştı. Kabakoz bölgesinde 7,2 hektarlık alanın tamamı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edildi.

 

TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Kentsel dönüşüm kapsamında Kabakoz Mahallesi alanında yapılan tespit çalışmaları tamamlandı. Rezerv alan ilan edilen 7,2 hektarlık alan üzerinde 185 yapı, 477 konut ve 16 ticaret alanı bulunuyor.

 

OFİS KURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı uzlaşma görüşmelerine başlayacak. Bu doğrultuda bölgede ofis kurulum çalışmaları tamamlandı. Bin 600 kişinin yaşadığı mahallede 362 hak sahibi bulunuyor.

Büyükşehir, hak sahipleri ile görüşmelerin ne zaman başlayacağı konusunda duyuru yapacak.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yerleşim yerine yakın mesafede TNT patlattılar: Ev, işletme ve araçlarda hasar oluştu Yerleşim yerine yakın mesafede TNT patlattılar:...
Genel Sekreter Baraçlı, Kartepe’de vatandaşlarla buluştu Genel Sekreter Baraçlı, Kartepe’de vatandaşlarla...
Çiftçi, esnaflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor Çiftçi, esnaflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor
Gebze’nin makine parkı güçleniyor Gebze’nin makine parkı güçleniyor
Kağıt uçaklar birincilik için yarıştı Kağıt uçaklar birincilik için yarıştı
“Kadın hakları toplumun geleceğini şekillendirir” “Kadın hakları toplumun geleceğini şekillendirir”
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yerleşim yerine yakın mesafede TNT patlattılar:...
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında yerleşim yerine yakın mesafede TNT patlatılması...

Haberi Oku