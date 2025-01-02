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Körfez'de yeni yılın ilk denetimi

Körfez'de yeni yılın 2. gününde zabıta ekipleri marketleri denetledi.

Körfez'de yeni yılın ilk denetimi

02 Ocak 2025 Perşembe 11:27

 Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlık, güvenlik ve huzurunu korumak için denetimleri yeni yılın ilk gününde de sürdürdü. İlçe genelindeki işletmelerde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştiren ekipler, fiyat tarifelerinden gıda ürünlerine, belgelerden hijyen şartlarına kadar birçok konuda kontrollerde bulundu. Kural ihlali yapan işletmelere uyarı yapıldı. 
 Vatandaşın güvenliğini ve sağlığını ön planda tutan ekipler, işletmeleri faaliyetlerine ve yasal düzenlemelere uygunluğu açısından inceledi. İlk olarak büyük marketleri inceleme altına alan ekipler, son kullanma tarihleri ile reyon ve kasa fiyatları arasında tutarlılık konusunda titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerin devam edeceğini belirtti. 


İHA
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