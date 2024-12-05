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Körfez’in temizliği için takviye güç

Dip çamuru projesinin 2. etabını destekleyecek olan yüksek kapasiteli amfibi araç, saatte 1000 metreküp çamur çekme kapasitesine sahip Körfez’in temizliği için yüksek kapasiteli amfibi araç alındı.

Körfez'in temizliği için takviye güç

05 Aralık 2024 Perşembe 13:08

 İzmit Körfezi’ni masmavi bir akvaryum haline getirmek için karada, havada ve denizde hummalı bir çalışma yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliği için yüksek kapasiteli amfibi bir aracı daha hizmete aldı. Dip çamuru projesinin 2. etabını destekleyecek olan araç, saatte 1000 metreküp çamur çekme kapasitesine sahip.

 

YÜKSEK KAPASİTEYE SAHİP

“İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi’nde” 2. etap çalışmalarında kullanılmak üzere sığ bölgelerdeki çamurun daha etkili ve hızlı bir şekilde temizlenmesi amacıyla yüksek kapasiteli bir amfibi araç getirildi. Amfibi araç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez’in doğal güzelliklerine bir an önce kavuşmak için yaptığı çalışmalara büyük katkı sağlayacak.

 

HEM KARADA HEM SUDA

Yeni nesil amfibi araç, hem karada hem de suda çalışabilme özelliği sayesinde zorlu bölgelerde bile etkili bir şekilde görev yapabiliyor. Özellikle kıyı şeridinden çamur temizleme kabiliyetiyle, Körfez’in su kalitesini artıracak ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirecek.

 

23 ARITMA TESİSİ, DENİZ ARAÇLARI, DERE BARİYERLERİ

Büyükşehir, İzmit Körfezi’ni korumak için 23 arıtma tesisinde bir damla atık suyu bile arıtmadan denize bırakmıyor. Ayrıca gemi kaynaklı atıkların toplanmasının yanı sıra deniz çöplerinin temizlenmesine yönelik deniz süpürgeleri, amfibi araçlar ve dere bariyerleri kullanılıyor.

 

DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE HEDEFİ

Büyükşehir’in en büyük hedeflerinden biri İzmit Körfezi’ni korumak, geleceğe daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak. Yürütülen bu ve benzeri projelerle Körfez’in ekolojik dengesi korunarak doğal güzellikleri gelecek nesillere aktarılacak.

 

İZMİT KÖRFEZİ TEMİZLENECEK VE KORUNACAK

İzmit Körfezi doğu baseni dip çamurunun temizlenmesi projesiyle birlikte İzmit Körfezi’nin temizlenmesi ve korunması için yapılan çalışmalar daha da güçlenmiş olacak. Çevreye duyarlı bu adımlar, Körfez’in doğal yapısının korunmasında önemli fark yaratacak.
(Ömer İLGEÇ)

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