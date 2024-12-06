KOTO’da büyük buluşma

Kocaeli Ticaret Odası, ilimizde faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarına özel sektör toplantısı düzenledi. KOTO Eğitim Meslek Komitesi organizasyonunda düzenlenen ‘Kocaeli Özel Öğretim Kurumları Sektör Toplantısı’ Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda Kocaeli Valisi Sayın İlhami Aktaş’ın teşrifleri; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baran, Özel Eğitim Kurumları Eğitim Politikaları Daire Başkanı Dr. Kadir Burak Salimoğlu, Özel Öğretim Kurumları Okullar Daire Başkanı Turan Şahin, Özel Öğretim Kurumları Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Ahmet Özer’in katılımlarıyla gerçekleşti.



İLGİ YOĞUN OLDU

Kocaeli Ticaret Odası tarafından düzenlenen ‘Kocaeli Özel Öğretim Kurumları Sektör Toplantısı’ yoğun ilgiyle gerçekleşti. Özel öğretim sektörünün tüm paydaşlarını buluşturan ve Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un; KOTO Eğitim Meslek Komitesi Başkanı İsmail Aydemir, Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Yılmaz, Meclis Üyesi Handan Kümeli, Komite Üyeleri Fatih Korkmaz ve Mehmet Eray Camgöz ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan ile İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen ve İlçe Milli Eğitim müdürlerinin yanı sıra; özel öğretim kurumlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda sektörün, Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğundaki alanlara ilişkin talep ve önerileri ele alındı.



‘DESTEĞİMİZ SÜRECEK’

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, eğitim- öğretim sektörüne verdikleri önemin büyüklüğüne dikkat çekerek, “Özellikle günümüzde dünya ve yakın coğrafyamızda yaşanmakta olan olumsuz gelişmeler bizlere bir kez daha çocukluktan yetişkinliğe hayatın her kademesinde yetişmiş insan gücünün vazgeçilemez derecede kıymetli olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Özel Öğretim alanında devletimizin düzen ve denetim mekanizmalarını aktif ve günün gerekliliklerine uygun biçimde çalıştırıyor olmasının sağladığı avantajla, sektör temsilcilerimizin bu yetişmiş insan kaynağını oluşturmak adına var gücüyle çalıştığını görüyoruz. Bir kez daha huzurunuzda dile getirmek isterim ki Kocaeli Ticaret Odası olarak her daim sektör temsilcilerimize olan desteğimiz sürecek, birlikte yaptığımız katma değerli çalışmalar devam edecektir” dedi.



BARAN’DAN KOTO’YA ‘KAPSAMLI RAPOR’ TEŞEKKÜRÜ

Konuşmasına başlamadan önce kendilerine sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir rapor sunan KOTO’ya teşekkür eden Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baran, “Sizlerle Kocaeli’de buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizler için titizlikle hazırlanmış, özel öğretim kurumları alanındaki tüm alt zümrelerin talep, sorun ve önerilerini bir raporda toplamışsınız. Bizim için adeta kılavuz niteliği taşıyacak olan bu rapor üzerinde titizlikle çalışacağız. Türkiye’de yaklaşık 34 binin üzerinde özel öğretim kurumu var. Bunların içerisinde 11 bin tanesi özel okul geri kalanları rehabilitasyon merkezleri başta olmak üzere diğer alanları oluşturmakta. Devletin üzerinden ciddi bir yük alan, kaliteli insan yetiştirmeye çalışan ve topluma faydalı bireyler yetiştiren özel öğretim kurumlarının, Türk eğitim sistemindeki önemini her zaman biliyor ve bu alanın büyümesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz.



ÖZEL ÖĞRENCİ ORANI YÜZDE 8

Yapmış olduğumuz mevzuat değişiklikleriyle ve çalışmalarla sistemin önündeki engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz. Bu hususta sektörle oldukça dinamik bir işbirliğimiz söz konusu. Dernekler, federasyonlar, konfederasyonların yanı sıra ticaret odalarıyla da bu çalışmaları pekiştiriyoruz. Sektör temsilcileriyle elimizden geldiği kadar bir araya gelmeye çalışıyoruz. Türkiye’de yüzde 18 civarında özel okullaşma oranı bulunuyor. Ancak aynı kampüs içerisinde birden fazla okul türü olduğu için bu sayı biraz abartılı oluyor. Kampüs bazında bunu değerlendirdiğimizde gerçek rakamı yakalayabiliyoruz. Ama bize daha doğru sayıyı öğrenci oranı veriyor. Şuan Türkiye’de özel okullarda okuyan öğrenci oranı yüzde 8.



‘ÖZEL OKULLAŞMA ORANININ YÜKSELMESİ GEREKİYOR’

1, 5 milyon öğrencimiz özel okullarına devam etmekte ve burada eğitim almakta. Dünya ortalamasına baktığımız zaman yüzde 15’leri, yüzde 20’leri görüyoruz. Türkiye’de de bu oranlara yükselmesi gerekiyor. Ama Türkiye özelinde baktığımız zaman da doluluk oranlarının yüzde 50’sini ancak doldurabilen bir özel okul sektörü söz konusu. Bizim gayemiz de hem devletin üzerindeki yükü mümkün olduğu kadar alarak özel sektörün bu alanda faaliyet göstermesini teşvik etmek hem de çocuklarımızın daha kaliteli ve denetlenebilir bir eğitim almasını sağlamak” dedi.



‘HEM VELİ HEM VALİ OLARAK BAKIYORUZ’

Kocaeli Valisi Vali İlhami Aktaş, özel öğretim sektörünü hem Vali hem veli olarak ele aldığını vurgulayarak, “Eğitim- öğretim hepimizi ilgilendiren, topyekûn beraber hareket ettiğimiz, hem kamu görevlisi hem de veli olarak, sizlerin de hem yönetici hem veli olarak rol aldığınız özel bir alan. Hem valiyiz, hem veliyiz. Devlet açısından da, özel sektör açısından da böyle. Hal böyle olunca yapılan işin kıymeti çok fazla. İlimizde özel öğretim kurumları sektörünün durumu diğer birçok ile göre çok güçlü. Hem sayısal hem de kalite olarak Türkiye ortalamasının da üzerinde. Bu veriler ışığında bu toplantının Kocaeli Ticaret Odamız tarafından Kocaeli’de düzenlenmesi de çok anlamlı. Umarım birçok soru ve sorunun cevaplanması noktasında fayda üretecektir” ifadelerine yer verdi.



TALEP VE ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTILAR

Toplantı, KOTO Eğitim Meslek Komitesi Başkanı İsmail Aydemir’in, komite çalışmalarını içeren sunumu ile devam etti. Komite Başkanı Aydemir konuşmasında; son yıllarda KOTO çatısı altında özel öğretim kurumları ile ilgili yapılan çalışmalardan, gerçekleştirilen ziyaretlerden ve sektör temsilcilerden gelen taleplerden bahsetti. Toplantının ikinci oturumunda ise sektör temsilcilerinin soru ve önerilerine yer verildi. KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci oturumda, sektör temsilcileri tek tek söz alarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baran ve daire başkanları ile talep ve önerilerini paylaştı. Verimli geçen toplantı, sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

(Ömer İLGEÇ)