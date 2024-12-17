Marmara Bölgesi muhtarları Kocaeli’ne hayran kaldı

Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Burhan Mandacı ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli’ni her alanda daha ileriye taşıyacak pek çok projeye imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri oldu. Bu kapsamda muhtarlar, kentte bir dizi etkinliğe de katıldı. Büyükşehir’in muhtarların taleplerini ilettikleri “Muhtar Aktif Sistemi” ve yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Muhtarhane” başta olmak üzere çok sayıda proje hakkında bilgi sahibi olan misafir muhtarlar, bulundukları il ve ilçe belediyelerde de bu projelerin örnek alınması için taleplerde bulunacaklarını söylediler.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK PROJELERİ İNCELEDİLER

Sekapark Otel’de gerçekleştirilen toplantı için Kocaeli’ne gelen Marmara Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Federasyon Başkanı Burhan Mandacı ve yönetim kurulu üyeleri, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin tarafından karşılandı. Büyükşehir’in Türkiye’ye örnek olmuş ve adından söz ettiren projelerini yerinde görme fırsatı yakalayan muhtarlar, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

MUHTARHANE İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyoner ve prestijli projelerini yerinde görme fırsatı bulan muhtarlar, özellikle Büyükşehir’in hizmet noktasında muhtarları çözüm ortağı olarak görmesi ve mahallelerindeki sorunlarının çözümü ile ilgili taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Muhtarhane’yi ziyaret eden muhtarlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bu hizmet için ayrıca teşekkür ettiler. Marmara Bölgesi muhtarları, Kocaeli’nde uygulanan bazı projeleri, bulundukları il ve ilçe belediyelerde de hayata geçirilmesi için taleplerde bulunacaklarını söyledi.

ORMANYA’YI GEZDİLER

Büyükşehir Belediyesi’nin “Gez Gör Kocaeli” projesi kapsamında düzenlenen gezi programına rehber eşliğinde katılan ve Ormanya’yı ziyaret eden Marmara Muhtarlar Federasyonu üyesi muhtarlar, teleferikle de zirveye çıkarak Kartepe’nin eşsiz güzelliklerini kuşbakışı görme imkânı buldu. Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Marmara Muhtarlar Federasyonu 2. Başkanı İlhan Altıntaş ve bazı Kocaelili muhtarların da hazır bulunduğu etkinlikte misafir muhtarlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden biri olan, Avrupa’nın en büyük, dünyanın üçüncü doğal yaşam parkı Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etti. Hobbit evleri, orman kütüphanesi ve dünyanın her yerinden çok sayıda hayvan türünün bulunduğu doğal hayvanat bahçesini rehber eşliğinde gezen muhtarlar, doğal parkurlarda yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

TELEFERİK YOLCULUĞU

Muhtarlar daha sonra Kocaeli’nin 50 yıllık rüyası olan Kartepe Teleferiği ile Derbent’ten Kuzuyayla’ya uzanan zirve yolculuğunda eşsiz bir deneyim yaşadı. Kartepe’nin doğal güzelliklerine hayran kalan muhtarlar, yolculuk boyunca bol bol fotoğraf çekip, bu güzel anı ölümsüzleştirdi. Hizmete girdiğinden bu yana yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken ve Türkiye’deki en güvenli teleferik hatları arasında yer alan Kartepe Teleferik gezintisiyle güzel bir gün geçiren misafir muhtarlar, Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda gezinti yaptı, kahve ikramıyla yorgunluk attı.

ORMANYA VE TELEFERİĞE TAM NOT

Kocaeli’ne hayran kaldıklarını ifade eden muhtarlar, “Ormanya’nın büyüleyen atmosferinde gezinti yapmak, teleferikle güvenli bir şekilde Kartepe’nin doğal güzellikleri seyretmek bizler için eşsiz bir deneyim oldu. Böyle güzel bir organizasyon düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyoruz” dediler.

“MİSAFİR MUHTARLARA KENTİMİZİ TANITTIK”

Kocaeli Muhtarlar Dernek Başkanı ve Marmara Muhtarlar Federasyonu 2. Başkanı İlhan Altıntaş ise federasyon toplantısını Kocaeli’nde gerçekleştirdiklerini, bu vesileyle de Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği programda misafir muhtarların şehri gezip, projeleri yerinde gördüğünü söyledi. Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür eden Altıntaş, Kocaeli’nin tanıtımı için yapılan gezi programından muhtarların çok memnun kaldığını sözlerine ekledi.

“KOCAELİ HALKI ÇOK ŞANSLI”

Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Burhan Mandacı, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Muhtarlar Derneği’nin iş birliğinde düzenlenen gezi programlarımız çok verimli geçti. Büyükşehir’in muhtarlara verdiği önemi yerinde gördük. Kocaeli’nde muhtarlarımızın hizmet anlamında talepleri yerine getiriliyor. Kocaelililer ve muhtarlar bu yönden çok şanslı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan projelerini yakından takip ediyoruz. Özellikle muhtarların taleplerini “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden belediyeye bildirmeleri çok güzel bir uygulama. Kocaeli Büyükşehir’in çalışkan ve hizmet üreten bir belediye başkanı var. Tahir Büyükakın Başkanımıza ev sahipliği için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ’DE GÜZELLİKLER ARTIYOR”

Önceki dönem Marmara Muhtarlar Konfederasyon Başkanı ve Bursa Osmangazi İlçesi Tuzpazarı Mahalle Muhtarı Ferruh Sevimgil de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş’a teşekkür ederek, “Kocaeli’nde gün geçtikçe artarak devam eden güzellikleri gördüğümüz için memnunuz. Burada Marmara bölgesinin değerli muhtarları ile bir araya gelerek karşılıklı iyi uygulamalarımızı paylaşarak, fikir alışverişlerinde bulunduk. Ziyaretimiz sırasında her türlü desteği bize sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

“BU HİZMETLER ANCAK SEVGİYLE AŞKLA YAPILABİLİR”

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer ise, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin sayesinde harika bir yer olan Ormanya’yı gezdik. Teleferikle Kartepe’nin eşsiz güzelliklerini gördük. Büyükşehir’in insana dokunan projeleri ve yatırımları hem şehir için hem de ülkemiz adına gurur verici gelişmeler. İnsan odaklı çalışmalar yapan ve bunu hizmet aşkıyla gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ SOSYAL VE KÜLTÜREL DONATILARLA DOLU”

Ziyarette bir diğer konuşmayı ise Balıkesir Erdek Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sanayi Mahallesi Muhtarı Semra Baycan yaptı. Kocaeli’nin mutlaka gelinip görülmesi gereken muhteşem bir şehir olduğunu belirten Baycan, “Ormanya’da hayvanların doğal ortamda yaşantılarını gördük. Sosyal ve kültürel donatılarla harika bir ortam yaratılmış. Teleferik projesi çok önemli bir proje. Bizi en iyi şekilde ağırlayan değerli Başkan Tahir Büyükakın ve Kocaelili muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ YAŞANILCAK BİR ŞEHİR”

Daha önce Kocaeli’ne geldiğini ancak şehrin daha da gelişip güzelleştiğini gördüğünü söyleyen Bursa Osmangazi Akpınar Mahalle Muhtarı Sevgi Gültekin, “Alt ve üstyapısı, yolları, doğal güzellikleri ile Kocaeli tam yaşanabilecek bir kent olmuş. Çok güzel ve örnek çalışmalar yapılmış. Tahir Büyükakın’ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

(Ömer İLGEÇ)