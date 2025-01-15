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Özel birey Yusuf'un asker olma hayali gerçek oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde özel birey Yusuf Şahin'in asker olma hayali, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gerçek oldu. Jandarma üniforması giydirilen ve temsili askerlik yapan Şahin'in mutluluğu gözlerinden okundu.

Özel birey Yusuf'un asker olma hayali gerçek oldu

15 Ocak 2025 Çarşamba 12:21

 Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, özel birey Yusuf Şahin'in asker olma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Başkan Ramazan Ömeroğlu'nun girişimleri ve Dilovası İlçe Jandarma Komutanı Said Arı'nın desteğiyle Yusuf, askerlik hayalini temsili olarak gerçekleştirmiş oldu. Jandarma Komutanlığında Yusuf için düzenlenen etkinlikte jandarma üniforması giydirilen Yusuf, personellerle de bir araya geldi. Jandarma otosuna bindirilerek gezdirilen Yusuf Şahin'e, etkinlik sonunda askerlik terhis belgesi de takdim edildi. 
 Buradaki törenin ardından Yusuf için belediye düğün salonunda asker eğlencesi de düzenledi. Aile bireylerinin de katıldığı eğlence de doyasıya eğlenen Yusuf ve beraberindekiler eğlenceli anar yaşadı. 
 Düzenlenen program dolayısıyla çok duygulanan Yusuf'un babası Yakup Şahin, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu'na ve Jandarma Komutanı Said Arı'ya teşekkür etti. 
 Genç Yusuf'un mutluluğuna ortak olan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Yusuf Şahin evladımızın jandarma olma hayalinin gerçeğe dönüştüğü anlara yakından şahitlik ettik. Evladımızın yaşadığı tarifsiz mutluluğa vesile olan İlçe Jandarma Komutanımız Said Arı ve Jandarma teşkilatımızın kıymetli mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. 


İHA
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