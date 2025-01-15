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Parklanma süresi 5 dakikadan 20 dakikaya çıkarıldı

Gebze Bağdat Caddesi ve İzmit Turan Güneş Caddesi’nde uygulanan park ihlal sistemlerinde parklanma süreleri 20 dakika olarak güncellendi

Parklanma süresi 5 dakikadan 20 dakikaya çıkarıldı

15 Ocak 2025 Çarşamba 10:56

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı başkanlığındaki toplantıda 74 madde görüşülerek karara bağlandı.

 

SAPANCA YOLUNDA HIZ LİMİTİ ARTIRILDI

UKOME toplantısında Gebze Bağdat Caddesi ve İzmit Turan Güneş Caddesi’nde uygulanan park ihlal sistemlerinde parklanma süreleri 5 dakikadan 20 dakikaya çıkarıldı. Kartepe ilçesinde bulunan Sapanca Yolu Caddesi’ndeki hız limiti de artırıldı. Muhtelif cadde ve sokaklarda yön düzenlemesi yapılırken yerleşim alanları içerisinden geçen kamyon ve ağır vasıta araçlar için yasaklama kararı alındı.

 

UYGUNLUK KOMİSYONU KURULMASI KARARI

Toplantıda taksimetre ücretlerinde yapılan tarife değişiklikleri de onayladı. Buna göre taksimetre açılış ücreti 35 TL, kilometre ücreti 35 TL ve indi bindi ücreti 125 TL olarak düzenledi. Yapılan düzenlemeyle taksimetre indi bindi ücretindeki artış %35 oldu. Toplantıda ticari taksi ve servis araçlarına kamera kayıt sisteminin takılması için uygunluk komisyonun kurulması kararı da alındı.
(Ömer İLGEÇ)

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