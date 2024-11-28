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Parklardaki ve trafolardaki duvar yazıları siliniyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki parklardaki duvarlara ve park alanlarında bulunan trafolara yazılan duvar yazılarını silerek uygunsuz görüntünün önüne geçiyor.

Parklardaki ve trafolardaki duvar yazıları siliniyor

28 Kasım 2024 Perşembe 10:56

 Çayırovalı ilçe sakinlerinin daha güzel, daha ferah ortamlarda sosyalleşmesi ve vakit geçirebilmesi adına çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, duvar yazılarına karşı harekete geçti. Belirlenen program ve gelen talepler doğrultusunda, tespit edilen parklara giden ekipler, park duvarlarına yazılan yazıları boyayarak siliyor. Gereksiz ve anlamsız yere yazılan sözlere müdahale eden Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla vatandaşların şikayetlerine konu olan çirkin görüntünün de önüne geçmiş oluyor.

 

TRAFOLAR DA BOYANIYOR

Öte yandan Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sadece park duvarlarında değil, bazı park alanlarında yer alan trafoların üzerindeki kötü yazıları da ortadan kaldırıyor. Ekipler, tespit edilen parklarda bulunan trafolarda yazılan duvar yazıların görüntü kirliliği oluşturmaması adına boyayarak, hem trafo duvarlarına yeni bir görünüm kazandırıyor, hem de uygunsuz yazıların ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Çayırovalı ilçe sakinleri, parklarda yapılan çevre düzenleme çalışmalarından ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.
(Ömer İLGEÇ)

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