SANAYİ BAKANI İLE BELGESEL SÖYLEŞİ

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KAÇIR VE ANADOLU AJANSI GENEL MÜDÜRÜ SERDAR KARAGÖZ'E KOCAELİ'DE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ KURULMASI HAKKINDA BİLGİ VERİP BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTI.

www.kocaeliarsivi.com SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KAÇIR VE ANADOLU AJANSI GENEL MÜDÜRÜ SERDAR KARAGÖZ'E KOCAELİ'DE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ KURULMASI İÇİNHAKINDA BİLGİ VERİP BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIM.

KOCAELİ BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARİHİ BELGESELİ

AN İTİBARİ İLE GAZETECİ VE BELGESELCİ OLARAK KOCAELİ KONGRE MERKEZ'İNDE DÜZENLENEN KOCAELİ KENT EKONOMİLERİ ZİRVESİN DEN GEBZE GAZETESİ OLARAK CANLI YAYIN YAPIYORUZ.

www.gebzegazetesi.com www.devrialem.tv Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi’nde Sanayi ve Teknoloji Alanındaki Gelişmeler Masaya Yatırılacak Anadolu Ajsnsı Sanayi bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen zirveden Gebze Gazetesive TGRT'de her günün yayınlanan Devri Alem Belgesel TV programıAn itibari ile (5 Aralık 2024) tarihinde Kocaeli Kongre Merkezi'nden canlı yayınlanıyor.

KOCAELİ KONGRE MERKEZİ BİNASI ÖNÜNDEN GEBZE GAZETESİ CANLI YAYINDA

KOCAELİ KONGRE MERKEZİ BİNASI İÇERSİNDEN GEBZE GAZETESİ CANLI YAYINDA

KOCAELİ VALİLİĞİ TARAFINDAN ZİRVE İLE İLGİLİ YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

Anadolu Ajansı (AA) öncülüğünde gerçekleştirilecek Kent Ekonomileri Zirvesi'nde milli teknolojilerin geleceğinden şehirlerdeki yeşil dönüşüme, sürdürülebilirlikten dijital dönüşüme kadar birçok konu ele alınacak.

Sanayi ve teknoloji vizyonunun tartışılacağı etkinlik;

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

"Türkiye Yüzyılında Milli Teknolojinin Geleceği" başlıklı etkinliğin ilk oturumu,

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır ile astronot Tuva Cihangir Atasever gibi önemli isimleri ağırlayacak.

Oturumun moderatörlüğünü AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru üstlenecek.

"Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm" oturumunda;

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç konuşma yapacak.

"Kocaeli'nde Sanayi, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" oturumunda;

Nuh Çimento CEO’su Gökhan Bozkurt, Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ve Systemair HSK Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Eroğlu Eyyüpoğlu, sürdürülebilir sanayi ve dijitalleşmenin sanayi üzerindeki etkilerini değerlendirecek.

Oturumun moderatörlüğünü AA Ekonomi ve Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan üstlenecek.

“Girişimcilik ve İnovasyon Ekonomisi: Kadın Girişimciler” oturumunda;

Girişimci Necla Akyazı, Nuket Özcan, Çiğdem Eroğlu ve Serap Demirer ilham veren hikayelerini paylaşacak.

Oturumun moderatörlüğünü Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yurdanur Dikmen üstlenecek.

5 Aralık 2024 Perşembe günü Kocaeli Kongre Merkezinde saat:09.30’da açılışı gerçekleştirilecek olan Kent Ekonomileri Zirvesi' ne tüm halkımız davetlidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



VALİ AKTAŞ'A KOCAELİ SANAYİ BİLİM TEKNOLOJİ TARİHİ ARŞİV VE MÜZE KURULMASI İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİK

www.devrialem.tv www.gebzegazetesi.com www.gebzegazete.com TGRT belgesel tv de her gün yayınlanan devri alem belgesel programıveileda belgeselcinin not defteri köşesinde bu gün ( 5 ARALIK 2024 ) de yayınlanan Makalelerimizi sizlerle paylaşıyoruz



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Kocaeli Kent Konseyi YEDEP projesi kapsamında hazırladığımız kitabı Vali İlhami Aktaş'a takdim edip Vali ile belgesel söyleşi yaptık.

https://www.facebook.com/share/p/15QCJbTyjW/?mibextid=WC7FNe



VALİ AKTAŞI ZİYARET İLE İLGİLİ CANLI MAKALE

https://www.facebook.com/share/v/18HMqKNfMd/?mibextid=WC7FNe



KOCAELİ. VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ İLE BELGESEL TADINDA KOCAELİ BİLİM TEKNOLOJİ VE SANAYİ TARİHİ ÜZERİNE UĞUR TATAR ARKADAŞIMIN GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİNDE BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK.

