SARIKAMIŞ HAREKATININ KAHRAMANLIK DESTANI GÖLCÜK’TE ANLATILDI

Binlerce kahraman Türk askerinin şehit olduğu Sarıkamış Harekâtı’nın 110. yılı münasebetiyle; Gölcük Belediyesi tarafından Kervansaray Kültür Yapısı’nda, “Tarihin En Soğuk Günü” konulu söyleşi düzenlendi. Binlerce kahraman askerin şehit olduğu harekâtın 110. yıl dönümünde, Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Kurtuluş Savaşı’nın kahraman komutanlarından Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir’in katılımıyla düzenlenen söyleşide Sarıkamış Harekatı hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

ŞEHİTLERİ ANMAK İSTEYENLER SALONU DOLDURDU

Gölcük, çevre ilçe ve illerden katılımcıların yoğun ilgi gösterdikleri programa; Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Aslan, Sarıkamış Kalkınma Vakfı Başkanı Oktay Yavlal, söyleşinin düzenlenmesinde büyük emeği olan Araştırmacı Yazar Volkan Aydemir ve vatandaşlar katıldı.

VATAN VE MUKADDESAT UĞRUNA CANLARINI FEDA ETTİLER

Programda söz alarak salonu dolduran tüm hemşehrilerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Devletlerin tarihinde büyük zaferler olduğu gibi mağlubiyetler de olur. Bu toprakları vatan haline getirirken verilen mücadele çerçevesinde çok sayıda şehit verdik. Bu toprağın bağrında sıra dağlar gibi duranlar bu toprakları vatan haline getirdiler. Sarıkamış Harekâtı büyük bir harekât. Şehidin sayısı bir olsa da bin olsa da aynı” dedi.

TÜM ŞEHİTLERİ RAHMETLE YAD EDİYORUZ

Bu vatanda özgür bir şekilde yaşayabilmemiz için mukaddesatımız için canlarını seve seve feda ettiler. Devlet milleti ve vatanı koruyan bir kurumdur. Bu uğurda daha önce yaşanan zor koşulları anlatımlarla idrak edeceğiz. Bundan sonra yaşanabilecek hadiselerle ilgili olarak tedbirimizi alacağız. Geçmiş yaşandı bitti diye bir hadise yok. Ben başta Sarıkamış Şehitleri olmak üzere bu toprakların aziz vatanımız olması için hayatını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm gazilerimize yine Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

YETİMLERİN BABASI KAZIM KARABEKİR

Sarıkamış Harekatı söyleşisindeki konuşmasına Kazım Karabekir’in iyi bir asker olduğuna değinerek başlayan Timsal Karabekir, “Ben babamı dolu dolu 7 yıl gördüm. 7. Yaş günümde ani bir ölümle kaybettik. Babam bize çok şefkatli bir baba oldu. Ki bizden önceki 6 bin evladına da çok iyi bir baba olmuş. Bu baba olduğu dönemde gerçek bir evladı yok. Babam özellikle çocuklara kıyamıyor. İmanlı bir baba. Savaşmışız ama düşman evlatlarına bile kıyamıyor. Ermenilerin bıraktığı yetim evlatlara kucak açıyor. Özellikle kız çocuklarının okuması için elinizden geleni yapacaksınız dedi. Bu da bizde bir aile geleneği haline dönüştü” şeklinde konuştu.

SARIKAMIŞ GARİBAN KÖY ÇOCUKLARININ SAVAŞI

Sarıkamış Harekatı’nın araştırmak için çok mücadele ettiğini söyleyen ve aynı zamanda kendisi de Sarıkamışlı olan Prof. Dr. Binnur Sönmez, “Sarıkamış Harekatı çok ilginç. Çanakkale Savaşı hakkında istediğiniz kadar materyal bulabilirsiniz ama Sarıkamış öyle değil. Sarıkamış, gariban köy çocuklarının savaşı. Subayların bile okuma yazma bilmediği bir ordu düşünün. Hatıralar, anılar, fotoğraflar yok. Hiçbir şey saklanmamış Sarıkamış’ta. Silahlar, tüfekler, top parçaları, giysiler, mermiler bu tür malzemeleri topladım Sarıkamış Müzesi’ne emanet etmek üzere bekliyorum” ifadelerini kullandı.

GÖĞÜS GÖĞSE SÜNGÜ SÜNGÜYE SAVAŞTILAR

Sönmez, “İstiklal Marşı’nın, “Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!” cümlesinin Sarıkamış çok acı bir örneği olduğuna değinen Sönmez, “Bakü-Ceyhan boru hattının yapımında eşilen her yerden şehit kemikleri çıktı. Dağın başında telekomünikasyon hattı çalışmasına direk dikmek için açılan çukurdan bile şehit kemikleri çıktı. 2003 yılından beri ‘Kurşun bile atmadan öldüler’ söylemi karşısında mücadele veriyoruz. Böyle bir şey yok. Erzurum-Sarıkamış arası 120 kilometre. Bu 120 kilometre boyunca göğüs göğse süngü süngüye savaşlar var” diyerek hazırladığı sunumda Sarıkamış Harekatı’nı adım adım anlattı.

KAHRAMANLARIN DESTANI ALKIŞLARLA BÖLÜNDÜ

Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nin en büyük kara harekâtı olan Sarıkamış Harekatı’nın konuşuldu. Zor şartlardaki büyük mücadelenin anlatıldığı söyleşide salondakiler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadılar. Prof. Dr. Bingür Sönmez’in adım adım harekatın her safhası hakkında bilgiler paylaşıldığı söyleşi, zaman zaman izleyicilerin yoğun alkışları ile bölündü.

SÖNMEZ VE KARABEKİR’E YOĞUN İLGİ

Sunumun ardından Timsal Karabekir ise Sarıkamış’ta yetim kalan çocukları sahiplenerek yaşamdan eğitime her alanda çocukların gelişimine destek olan Kazım Karabekir’in “Yetim Babası” olarak anılması hakkında bilgiler verdi. Söyleşi sonrasında Başkan Sezer ve davetli protokol tarafından Prof. Dr. Sönmez ve Karabekir’e günün anısına hediyeler takdim edildi. Söyleşi sonrasında salondaki izleyiciler ise Sönmez ve Karabekir’e yoğun ilgi göstererek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

(Ömer İLGEÇ)