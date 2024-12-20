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Sarıkamış Şehitleri Ankara’da Anılacak

Sarıkamış Harekatı’ndan Harşit Savunması’na, Kafkas Cephesi şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz

Sarıkamış Şehitleri Ankara'da Anılacak

20 Aralık 2024 Cuma 11:59

Konuyla ilgili açıklama yapan, Belgesel Yapımcısı İsmail Kahraman;

Bugün 22 Aralık Sarıkamış Harekatı’nın yıl dönümü. 105 yıl önce 90 bin Mehmetçiğin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nda, Giresun Gümüşhane Harşit Savunması’nda, Birinci Cihan Harbi Kafkas Cephesi’nde yüz binlerce asker ve sivil şehit verdik. Yüzbinlerce insan göçmen oldu, tüm şehitlerimizi rahmetle anarken http://www.devrialem.tv olarak Kafkas Cephesi ile ilgili hazırladığımız belgeseli sizlerle paylaşıyoruz.

18 Yıldır Kafkas Cephesi İle İlgili Araştırma Yapıp Belgesel Çekiyoruz

Kafkas Cephesi’nin önemli dönüm noktası olan 22 Aralık 1914’te başlayıp 5 Ocak 1915’te sona eren Sarıkamış Harekatı’nın bozgunla sonuçlanması üzerine, Erzurum işgal edilmiş, Bayburt Kop Dağı’nda Ruslar 6 ay durdurulmuş, Kop Dağı Savunması Mareşal Fevzi Çakmak’ın ifadesi ile ikinci Pilevne Destanı olarak zaferler tarihimize geçmiş.

Kafkas Cephesi’nin son savunma hattı Harşit Savunması

Kop Dağı’nın mağlubiyetle sonuçlanması üzerine, Ruslar bir taraftan Bayburt diğer taraftan Trabzon’u işgal ederek Giresun ve Gümüşhane’ye doğru saldırıya geçer ve 16 ay Harşit Nehri Vadisi’nde durdurularak ‘’Bir Çanakkale bir Harşit geçilmedi’’ sözü zaferler tarihimize altın harflerle geçer.

Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli

TRT’de yayınlanan danışmanlığını yaptığım 6 bölümlük Kafkas Cephesi Beyaz savaş belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.

http://www.iktav.com/…/kafkas-cephesi-beyaz-savas-belgesel…/

GÜLBURNU ZEFRE BELGESELİ GALASINA BÜYÜK İLGİ

Giresun Espiye Zefre Gülburnu Belgeselimizin galası güzel ve samimi bir ortamda gerçekleşti.
Belgeselimize destek olan ve belgesel çekimlerinin tüm aşamalarında yer alan Ahmet Güner Bey’le birlikte organize ettiğimiz, Zefre Gülburnu Belgeselimizin İstanbul Muradiye Kültür Merkezi’ndeki gala gösterimi ve plaket törenine sivil toplum örgütlerinin başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Tarihi İpek Yolu’nda, Karadeniz’de sakin bir liman Giresun Espiye Gülburnu Zefre Belgeseli büyük ilgi gördü.
İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com ve Devri Alem Belgesel TV Programı www.devrialem.tv olarak belgeselin hazırlanmasına katkı verip destek olan işadamı Ahmet Güner’e plaket verdik.

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