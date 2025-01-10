“Saygınlar Kulübü” göz kamaştıracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in en gözde mekânı, İzmit Saat Kulesi yanında bulunan ve önceden Şelale Park Kafe olarak işletilen alanı şehrin büyükleri için tesis yapıyor. Şehrin en özel noktasındaki yerin adı da, “Saygınlar Kulübü” olacak. 65 yaş üstüne göre içinde aktivite alanları ve sosyal donatılar yer alacak. Yeni yılla birlikte çalışmaların başladığı alanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı inceleme yaptı.

“SAYGINLAR KULÜBÜ” OLARAK PLANLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü büyüklerimiz için yeni projeler üretmeye, onların hayatına dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir proje daha İzmit’te hayat buluyor. İzmit Kemalpaşa Mahallesi Saray Yokuşu Sokak’ta bulunan, mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve önceden Şelale Park Kafe olarak işletilen yer 65 yaş üstü büyüklerimize yönelik “Saygınlar Kulübü” sosyal yaşam alanı yapılıyor.

ÇOK YAKINDA HİZMETE AÇILACAK

65 yaş üstünün yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla sosyal faaliyet mekânı olarak planlanan “Saygınlar Kulübü”nde hazırlıklar yeni yılla birlikte başladı. Yapılan açıklamada büyüklerimizin çeşitli faaliyetlerde bulunabileceği, vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebileceği, yaşam kalitelerini arttırabilecek ve sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri tesisin kısa sürede hizmete açılması bekleniyor.

GENEL SEKRETER DR.HAYRİ BARAÇLI İNCELEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı, “Saygınlar Kulübü”nde başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Baraçlı’ya incelemelerinde; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Numan Balaban ile Ebubekir Ardıç eşlik etti. Genel Sekreter Dr.Hayri Baraçlı, tamamlandığında 65 yaş üstü büyüklerimize hizmet verecek, İzmit Körfezi manzarasına sahip alanda çalışma gerçekleştiren ekiplere kolaylıklar diledi.

(Ömer İLGEÇ)