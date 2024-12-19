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Seda Öğretir: "Meraklı olmak, soru sormak ve bu yetenekleri kaybetmemek işimizin olmazsa olmazlarından"

Kocaeli'de katıldığı imza etkinliği ve söyleşide öğrencilerle bir araya gelen spiker ve yazar Seda Öğretir, gazetecilik mesleğini yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu. Ünlü spiker, "Meraklı olmak, soru sormak ve bu yetenekleri kaybetmemek işimizin olmazsa olmazlarından" dedi.

Seda Öğretir:

19 Aralık 2024 Perşembe 11:35

 Özel bir okulun kütüphane açılışı için Kocaeli'nin İzmit ilçesine gelen spiker ve yazar Seda Öğretir, öğrencilerle bir araya geldi. Açılış öncesinde imza ve söyleşi programı düzenleyen ünlü spiker, söyleşi sırasında minikler ve velileriyle interaktif oyunlar oynadı. Oyunu kazanan velilere ve öğrencilere hediyeler veren Öğretir, söyleşi sonrasında miniklerin kitaplarını imzaladı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Özdemir'in de katıldığı etkinlikte öğrenciler ve veliler keyifli anlar yaşadı. 
  
  "Gerçekten samimi bir ilgiden söz ediyorum" 
  Gazeteciliğe başlamak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Seda Öğretir, "Öncelikle dünyanın meselelerine ilgi duymaları gerekiyor ama gerçekten samimi bir ilgiden söz ediyorum. Sadece Ortadoğu, Avrupa coğrafyasında, komşularımızda olan bitenler değil. Uzak mesafelerde ülkelerde olan bitenlerle de ilgilenmeleri gerekiyor. Dünya meselelerinin hepsiyle ilgilenmeleri gerekiyor. Ayrıca ülkemizin yakın tarihini de bence iyi bilmeleri gerekiyor. Özellikle cumhuriyet kurulduktan sonraki siyasi tarihi çok iyi bilmeleri gerekiyor. Çünkü hepsi üst üste gelen ve hepsi birbirinin parçası geriye dönük referansları anlayamadığınız zaman, referansları doğru yerlerde veremediğiniz zaman gazeteci açısından iyi olmuyor. Meraklı olmak, soru sormak ve bu yetenekleri kaybetmemek işimizin olmazsa olmazlarından" dedi. 
  Eşi Cem Öğretir ile aynı meslekte olmanın zorluktan ziyade kolaylık sağladığını da dile getiren Seda Öğretir, "Arada bir rekabet yok, anlayış ve iş birliği var” ifadelerini kullandı. 


İHA
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