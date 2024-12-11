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Ses ve enstrüman eğitimi ile gençlerin sanatsal gelişimi sağlanıyor

Dilovası ilçesinde gençlerin sanatsal-kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla ses ve enstrüman eğitimi veriliyor.

Ses ve enstrüman eğitimi ile gençlerin sanatsal gelişimi sağlanıyor

11 Aralık 2024 Çarşamba 10:59

 Dilovası Belediyesi Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, öğrencilerin sanatsal-kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla ses eğitimi, solfej, bağlama, gitar ile piyano kursları düzenliyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen bu kurslarla çocuk ve gençlerin müziğe olan ilgisi artırılırken temel müzik bilgisi edinmeleri sağlanıyor. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, kursların başlaması vesilesiyle yaptığı açıklamada çocukların donanımlı ve kültürel açıdan zengin bireyler olarak yetişmelerine vurgu yaparak, "Eğitim, kültür ve sanat alanındaki projelerimizle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine destek oluyoruz. Solfej, gitar ve bağlama kurslarımız, onların özgüvenlerini artıracak, yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayacak. Kursa katılan çocuklar, müziğin temel ilkelerini öğrenirken gitar ve bağlama gibi enstrümanlarda pratik yapma ve yetkinlik kazanma şansı buluyor" dedi. 

İHA
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